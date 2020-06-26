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В Брестском регионе появился уникальный туристический маршрут
27.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПешком, на велосипеде или байдарке. "Долина Муховца" протяженностью в 200 км связывает разные объекты, в том числе и агроусадьбы, где можно остановиться, попробовать местную кухню и продолжить путешествие.
Денис Никитюк, заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома: "Этот маршрут потенциально свяжет такой крупный туристический центр город Брест и Кобрин, и в дальнейшем, мы думаем, что этот маршрут дойдет до города Пинска и далее по Полесью".
"Долина Муховца" - это комплекс мелких маршрутов, рассчитанных на разнородную категорию отдыхающих - как на внутренних, так и на иностранных туристов. Маршрут еще в разработке и со временем будет дополняться новыми объектами. Но и на сегодня их уже около 8 десятков! Интерес к маршруту уже есть. Ксения и Кирилл путешествуют по миру почти год. Начинали с Северной Америки и вот прошли по "Долине Муховца". Точнее, проехали на велосипедах.
Кирилл Королев, турист (Россия): "Обилие птиц, в принципе, животный мир богатый, мы и беркута видели, и аиста видели, и желтых птиц необычных. Отсутствие машин удивляет и природа, конечно же".
Ксения Булатова, туристка (Литва): "Понравилось, что очень чистый воздух, трафик небольшой, едешь и наслаждаешься запахами. Запах хвои, запах смешанного леса, очень приятно. 45 километров на велосипеде мне показались тяжелым препятствием, но сейчас все нормально".
"Долина Муховца" - маршрут уникальный. Это возможность выбрать тот отдых, который больше по вкусу: от знакомства с историей, природой, искусством края до контактного зоопарка, рыбалки и экстремальных водных маршрутов.
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Пешком, на велосипеде или байдарке. "Долина Муховца" протяженностью в 200 км связывает разные объекты, в том числе и агроусадьбы, где можно остановиться, попробовать...
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