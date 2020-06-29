Семашко прогнозирует открытие Россией границы с Беларусью в конце июля — начале августа

Владимир Семашко. Фото из архива

Посол Беларуси в России прогнозирует, что граница между Беларусью и Россией, закрытая российской стороной в марте из-за пандемии COVID-19, будет вновь открыта в конце июля — начале августа. Об этом дипломат сказал сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

«Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — 2-3 тыс., — отметил Владимир Семашко. — И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта».

Посол отметил, что российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Он напомнил, что с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не вводился запрет на пересечение границы между Беларусью и Россией для грузового транспорта. А недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. В частности, по словам посла, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть».

«И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию», — сообщил Владимир Семашко.

Он добавил, что до сих пор посольство вынуждено заниматься переправкой в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами. Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам.

БелТА