|
Мы - белорусы! Самый известный комбайнер страны - Михаил Саладуха
03.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюбовь к Родине и желание всем вместе развивать нашу страну - это то, что нас объединяет. Мы - белорусы! - истории о людях разных профессий, которые фанатично преданы своей работе и делают большое дело для нашей Беларуси. Михаил Саладуха уже 33 года добывает хлеб и большую часть своей жизни проводит в полях. По-другому свою жизнь он уже не представляет. История самого известного комбайнера страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь к Родине и желание всем вместе развивать нашу страну - это то, что нас объединяет. Мы - белорусы! - истории о людях разных профессий, которые фанатично преданы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)