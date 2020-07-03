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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы - белорусы! Самый известный комбайнер страны - Михаил Саладуха Любовь к Родине и желание всем вместе развивать нашу страну - это то, что нас объединяет. Мы - белорусы! - истории о людях разных профессий, которые фанатично преданы...

Любовь к Родине и желание всем вместе развивать нашу страну - это то, что нас объединяет. Мы - белорусы! - истории о людях разных профессий, которые фанатично преданы своей работе и делают большое дело для нашей Беларуси. Михаил Саладуха уже 33 года добывает хлеб и большую часть своей жизни проводит в полях. По-другому свою жизнь он уже не представляет. История самого известного комбайнера страны.