В Браславе при обысках у нескольких местных активистов изъяли компьютеры и телефоны

Источник материала: Tut.by

В доме бывшего администратора телеграм-канала «Браслав для жизни» Константина Далевского 8 июля прошел обыск, у него конфисковали компьютер и два телефона. Еще к нескольким горожанам с обыском пришли на работу. По мнению Далевского, поводом для этого стало заявление браславского участкового инспектора, личность которого активно обсуждалась в чате, сообщает «Радыё Свабода».



Константин Далевский

Обыск в доме Константина Далевского в деревне Муражи под Браславом прошел утром 8 июля. По его словам, на нем присутствовали шесть человек: два участковых инспектора, двое понятых и двое мужчин, которые отказались представиться. Константин предполагает, что это сотрудники КГБ из Витебска.

У Далевского конфисковали компьютер и два телефона. Когда владелец начал удалять свои пароли, ему пригрозили, что эти действия будут считаться неподчинением милиции. Технические характеристики компьютера в протокол о конфискации сотрудники силовых структур не занесли.

Далевский считает, что конфискация техники может быть связана с заявлением браславского участкового инспектора Николая Иванова, личность которого активно обсуждалась в телеграм-канале «Браслав для жизни».

29 июня Константину Далецкому присудили 5 суток ареста за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий. До этого Константин был администратором телеграм-канала «Браслав для жизни». Теперь мужчина уже обычный его участник.

После того как Далецкого освободили с суток, в телеграм-канале появилась

фотография инспектора Николая Иванова, который составлял на него протокол. Один из участников чата начал «троллить» милиционера. При этом пользователь поставил себе на аватарку фото Иванова и подписался его фамилией.

После этого Далецкого вызвали на допрос. Там ему показали заявление участкового Иванова о том, что человек, который «подписывается его фамилией и использует его фото в обмундировании, позорит честь его мундира».

Далецкий объяснил, что он больше не администратор канала и не знает, кто этот человек, который прячется за аватаркой с личностью участкового инспектора.

По словам Константина Далевского, к нескольким другим активным участникам телеграм-канала с обыском пришли на работу, у них конфисковали рабочее оборудование и личные телефоны.