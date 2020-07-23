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«Свободный микрофон» и приветствие по телефону. Как в Гродно прошел первый пикет за Тихановскую
24.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно прошел первый агитационный пикет за Светлану Тихановскую. Самого кандидата в президенты на нем не было. Она в это время
Пикет в Гродно начался в 17.00. Перед собравшимися выступил гродненский активист Николай Соляник, который является доверенным лицом Светланы Тихановской.
Светлана Тихановская же поприветствовала всех собравшихся по телефону. Люди, услышав голос кандидата в президенты, зааплодировали.
На мероприятии присутствовали молодежь, пенсионеры, было много семей с детьми.
— Я пришла сюда с маленьким сыном. Он, конечно, еще ничего не понимает. Вот играет на траве. Но мне важно быть здесь и сейчас, чтобы высказать свою гражданскую позицию и потом, когда ребенок вырастет, рассказать ему, что он был на пикете, когда менялась Беларусь, — рассказывает молодая женщина.
Пока на импровизированную сцену поднимались желающие выступить, дети на асфальте рисовали мелками, бегали вокруг взрослых. Кто-то пришел с покрывалами и расстелил их на земле.
Одной из первых на сцену вышла гродненка
Выступала бабушка эмоционально, говорила о том, что важно считать честно голоса избирателей, сожалела, что молодежь уезжает за границу, не найдя в Беларуси работу, и просила молодых разговаривать о политической ситуации со своими родителями, бабушками и дедушками.
Галине Филипповне подарили открытки с ее портретом и изображением политзаключенных. Их рисует молодой гродненский художник Ярослав Кирвель.
Вышел на сцену и айтишник Владимир Родченко, в отношении которого был начат административный процесс за то, что он ездил на машине с бело-красно-белыми флагами. Авто конфисковали. Об этом Владимир рассказал собравшимся и о том, как его задерживали. В машине у мужчины остались ключи от квартиры и паспорт. Ему пришлось ночевать на работе.
Пикет продолжался до 20.00 в формате «открытый микрофон». Люди рассказывали о своих проблемах, небольших зарплатах, говорили о том, что хотят жить в процветающей стране, «которая обязательно будет» и благодарили Светлану Тихановскую за то, что она решилась участвовать в выборах.
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В Гродно прошел первый агитационный пикет за Светлану Тихановскую. Самого кандидата в президенты не было. Она в это время выступала в Борисове. В Гродно же, в...
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