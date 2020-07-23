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«Свободный микрофон» и приветствие по телефону. Как в Гродно прошел первый пикет за Тихановскую

24.07.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел первый агитационный пикет за Светлану Тихановскую. Самого кандидата в президенты на нем не было. Она в это время выступала в Борисове. В Гродно же, в Коложском парке, собралось около тысячи человек. Светлана Тихановская «выступила» перед собравшимися по телефону и поблагодарила всех, кто пришел на пикет.


Пикет в Гродно начался в 17.00. Перед собравшимися выступил гродненский активист Николай Соляник, который является доверенным лицом Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская же поприветствовала всех собравшихся по телефону. Люди, услышав голос кандидата в президенты, зааплодировали.


На мероприятии присутствовали молодежь, пенсионеры, было много семей с детьми.

 — Я пришла сюда с маленьким сыном. Он, конечно, еще ничего не понимает. Вот играет на траве. Но мне важно быть здесь и сейчас, чтобы высказать свою гражданскую позицию и потом, когда ребенок вырастет, рассказать ему, что он был на пикете, когда менялась Беларусь, — рассказывает молодая женщина.

Пока на импровизированную сцену поднимались желающие выступить, дети на асфальте рисовали мелками, бегали вокруг взрослых. Кто-то пришел с покрывалами и расстелил их на земле.


Одной из первых на сцену вышла гродненка Галина Филипповна Андрейчик. Та самая, которая 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской растрогала своим выступлением Сергея Тихановского. Женщину в Коложском парке встретили долгими овациями. Собравшиеся скандировали: «Молодец, молодец». Кто-то из присутствующих подарил Галине Филипповне букет роз.


Выступала бабушка эмоционально, говорила о том, что важно считать честно голоса избирателей, сожалела, что молодежь уезжает за границу, не найдя в Беларуси работу, и просила молодых разговаривать о политической ситуации со своими родителями, бабушками и дедушками.


Галине Филипповне подарили открытки с ее портретом и изображением политзаключенных. Их рисует молодой гродненский художник Ярослав Кирвель.

Вышел на сцену и айтишник Владимир Родченко, в отношении которого был начат административный процесс за то, что он ездил на машине с бело-красно-белыми флагами. Авто конфисковали. Об этом Владимир рассказал собравшимся и о том, как его задерживали. В машине у мужчины остались ключи от квартиры и паспорт. Ему пришлось ночевать на работе.


Пикет продолжался до 20.00 в формате «открытый микрофон». Люди рассказывали о своих проблемах, небольших зарплатах, говорили о том, что хотят жить в процветающей стране, «которая обязательно будет» и благодарили Светлану Тихановскую за то, что она решилась участвовать в выборах.












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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно прошел первый агитационный пикет за Светлану Тихановскую. Самого кандидата в президенты не было. Она в это время выступала в Борисове. В Гродно же, в...
 
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