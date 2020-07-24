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Конкурс "Женщина года" открывает имена победителей. Финалистки - женщины из разных уголков Беларуси
24.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти женщины своими добрыми делами дарят другим возможность самореализоваться, найти себя, а, возможно, обрести семью и родных, рядом с которыми чувствуешь, что ты кому-то нужен. Большой ежегодный республиканский конкурс "Женщина года" открывает имена победителей. Это почти 40 призеров в пяти номинациях. Финалистки – женщины из разных уголков Беларуси. Они руководят целыми предприятиями и трудовыми коллективами, воспитывают детей. А кто-то из них открывает творческие горизонты перед теми, кто об этом уже и не мечтал.
Какие они, женщины года? О чем мечтают и чем живут: один день из жизни финалисток - в репортаже Анны Ковалевой. Своей энергией они дают фору даже молодым. И это, несмотря на то, что средний возраст артистов 65 лет. Основатель клуба пожилых людей Лидия Еловая вспоминает: первый состав был 15 человек, сегодня - уже сотня. В этом году коллективу 25! И 17 из них - в звании "народный". В клубе разные направления. Вокал, хореография, театр. Артисты гастролируют, снимаются в телешоу. Лидия Еловая вспоминает: когда только создавала клуб, люди шли сюда не столько за искусством, сколько за тем, чтобы почувствовать себя нужными. Такие клубы для пенсионеров - давняя практика в Германии. Оттуда идею и позаимствовали. Проект в Гомеле продолжает развиваться: пенсионеры осваивают просторы интернета, скоро пройдет первый онлайн-конкурс.
Лидия Еловая, руководитель народного клуба пожилых людей "Прометей": "Работаем-то не для наград. Я была удивлена, когда ее получила. Приятно. Но, в принципе, тут даже не думал, что это для себя. Это делалось для людей с самого начала. Конечно, когда видишь, что человеку хорошо - отдача есть".
Призвание - дарить материнскую заботу
Это семья Раисы Кирпиченко. Творчество здесь тоже любят. В семье 8 детей. Есть даже свои музыканты. Еще в почете здесь походы, рыбалка и спорт. Но больше всего объединяет всех мамина любовь. Раиса Кирпиченко признается: это миссия всей ее жизни. Сейчас она - воспитатель детского дома семейного типа - единственного в Костюковичском районе. Младшему сынишке - всего 4, старшему уже 17. Пятеро из гнезда уже выпорхнули. И хоть эти дети для Раисы приемные, говорит, все равно самые родные. Этому подтверждение и победа в конкурсе в номинации "Материнская слава".
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Эти женщины своими добрыми делами дарят другим возможность самореализоваться, найти себя, а, возможно, обрести семью и родных, рядом с которыми чувствуешь, что ты...
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