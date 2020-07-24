ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Конкурс "Женщина года" открывает имена победителей. Финалистки - женщины из разных уголков Беларуси

24.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эти женщины своими добрыми делами дарят другим возможность самореализоваться, найти себя, а, возможно, обрести семью и родных, рядом с которыми чувствуешь, что ты кому-то нужен. Большой ежегодный республиканский конкурс "Женщина года" открывает имена победителей. Это почти 40 призеров в пяти номинациях. Финалистки – женщины из разных уголков Беларуси. Они руководят целыми предприятиями и трудовыми коллективами, воспитывают детей. А кто-то из них открывает творческие горизонты перед теми, кто об этом уже и не мечтал. 

Какие они, женщины года? О чем мечтают и чем живут: один день из жизни финалисток - в репортаже Анны Ковалевой. Своей энергией они дают фору даже молодым. И это, несмотря на то, что средний возраст артистов 65 лет. Основатель клуба пожилых людей Лидия Еловая вспоминает: первый состав был 15 человек, сегодня - уже сотня. В этом году коллективу 25! И 17 из них - в звании "народный". В клубе разные направления. Вокал, хореография, театр. Артисты гастролируют, снимаются в телешоу. Лидия Еловая вспоминает: когда только создавала клуб, люди шли сюда не столько за искусством, сколько за тем, чтобы почувствовать себя нужными. Такие клубы для пенсионеров - давняя практика в Германии. Оттуда идею и позаимствовали. Проект в Гомеле продолжает развиваться: пенсионеры осваивают просторы интернета, скоро пройдет первый онлайн-конкурс. 

Лидия Еловая, руководитель народного клуба пожилых людей "Прометей": "Работаем-то не для наград. Я была удивлена, когда ее получила. Приятно. Но, в принципе, тут даже не думал, что это для себя. Это делалось для людей с самого начала. Конечно, когда видишь, что человеку хорошо - отдача есть". 


Призвание - дарить материнскую заботу


Конкурс "Женщина года" открывает имена победителей. Финалистки - женщины из разных уголков Беларуси


Это семья Раисы Кирпиченко. Творчество здесь тоже любят. В семье 8 детей. Есть даже свои музыканты. Еще в почете здесь походы, рыбалка и спорт. Но больше всего объединяет всех мамина любовь. Раиса Кирпиченко признается: это миссия всей ее жизни. Сейчас она - воспитатель детского дома семейного типа - единственного в Костюковичском районе. Младшему сынишке - всего 4, старшему уже 17. Пятеро из гнезда уже выпорхнули. И хоть эти дети для Раисы приемные, говорит, все равно самые родные. Этому подтверждение и победа в конкурсе в номинации "Материнская слава".

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти женщины своими добрыми делами дарят другим возможность самореализоваться, найти себя, а, возможно, обрести семью и родных, рядом с которыми чувствуешь, что ты...
 
Новости дня
Новости общества
 
Участников телеграм-канала «Армия с народом» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика