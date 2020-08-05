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Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии
05.08.2020 11:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии. Отчасти подготовка увязана с вводом атомной станции. По сути, новым документом планируют охватить все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства. Отдельным блоком будут идти вопросы отопления жилья: многоэтажного, одноэтажного, садовых товариществ и дач. О новой программе и финансировании других проектов в сфере ЖКХ - Светлана Лукьянюк (видео).
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Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии. Отчасти подготовка увязана с вводом атомной станции. По сути, новым документом...
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