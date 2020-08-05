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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии. Отчасти подготовка увязана с вводом атомной станции. По сути, новым документом...

Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии. Отчасти подготовка увязана с вводом атомной станции. По сути, новым документом планируют охватить все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства. Отдельным блоком будут идти вопросы отопления жилья: многоэтажного, одноэтажного, садовых товариществ и дач. О новой программе и финансировании других проектов в сфере ЖКХ -(видео).