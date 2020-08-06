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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый молодежный экипаж-тысячник Витебщины получил подарки от губернатора Молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из лепельского хозяйства "Заозерье" - филиала ОАО "Витебский мясокомбинат" первым в Витебской области...

Молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из лепельского хозяйства "Заозерье" - филиала ОАО "Витебский мясокомбинат" первым в Витебской области намолотил тысячу тонну зерна. Два года назад Леонид Алексеенко также стал лидером на жатве. Для молодого, но опытного механизатора это уже пятая уборочная. В хозяйстве трудится 9 лет и хорошо знает, что легкого хлеба не бывает. В этот раз, говорит, начинали уборку выборочно, часто переезжали с одного поля на другое, чтобы не терять погожие дни.В этом году у Леонида новый помощник. Сергей Колбасов - выпускник Лепельского аграрно-технического колледжа, на уборочной только второй сезон. Впервые, говорит, приходится работать на новом комбайне, мощности которого позволяют намолачивать почти в четыре раза больше.Хлеба в этом году радуют аграриев. На полях вырос хороший урожай.Губернатор области Николай Шерстнев вручил молодежному экипажу подарки и пожелал удержать лидерство на жатве. Главное - убрать хлеб в предельно сжатые сроки, за 20 дней, чтобы избежать потерь.Сейчас все в руках аграриев, только бы не подвела погода.