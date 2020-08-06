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Первый молодежный экипаж-тысячник Витебщины получил подарки от губернатора

06.08.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из лепельского хозяйства "Заозерье" - филиала ОАО "Витебский мясокомбинат" первым в Витебской области намолотил тысячу тонну зерна. Два года назад  Леонид Алексеенко также стал  лидером на жатве.  Для  молодого, но опытного механизатора  это уже пятая уборочная. В  хозяйстве трудится 9 лет и хорошо знает, что легкого хлеба не бывает. В этот раз, говорит, начинали уборку выборочно, часто переезжали с одного поля на другое, чтобы не терять погожие дни. 

Леонид Алексеенко, механизатор: "Максимально по 220 в день. Два года назад было и под 300, в этом году еще просто не разогнались. Стимул есть заработать - можно до 2,5 тысячи за месяц".

В этом году у Леонида новый помощник. Сергей Колбасов - выпускник Лепельского аграрно-технического колледжа,  на уборочной только второй сезон. Впервые, говорит, приходится работать на новом комбайне,  мощности которого  позволяют намолачивать почти в четыре раза больше. 

Сергей Колбасов, помощник комбайнера: "С утра  нужно почистить комбайн, помогать и в случае необходимости сесть за руль. Жатка большая, смотреть нужно в четыре глаза".

Хлеба в этом году радуют аграриев. На полях вырос хороший урожай. 

Алена Юриненок, заместитель директора предприятия: "Конкретно на этом поле гибридная рожь дает 54 центнера с гектара, а в целом по хозяйству 38 центнеров с гектара. Это самая высокая урожайность среди хозяйств, входящих в нашу агроструктуру. Значит, технологические моменты выдержаны правильно".

Губернатор области Николай Шерстнев  вручил  молодежному экипажу подарки и пожелал  удержать лидерство на жатве. Главное - убрать хлеб в предельно сжатые сроки,  за 20 дней, чтобы избежать потерь. 

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Такого урожая за последнее десятилетия не было. Хотелось бы убрать без потерь. Если уберем, это будет небывалый урожай".

Сейчас все в руках аграриев, только бы не подвела погода.

 
 
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Молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из лепельского хозяйства "Заозерье" - филиала ОАО "Витебский мясокомбинат" первым в Витебской области...
 
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