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Первый молодежный экипаж-тысячник Витебщины получил подарки от губернатора
06.08.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМолодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из лепельского хозяйства "Заозерье" - филиала ОАО "Витебский мясокомбинат" первым в Витебской области намолотил тысячу тонну зерна. Два года назад Леонид Алексеенко также стал лидером на жатве. Для молодого, но опытного механизатора это уже пятая уборочная. В хозяйстве трудится 9 лет и хорошо знает, что легкого хлеба не бывает. В этот раз, говорит, начинали уборку выборочно, часто переезжали с одного поля на другое, чтобы не терять погожие дни.
Леонид Алексеенко, механизатор: "Максимально по 220 в день. Два года назад было и под 300, в этом году еще просто не разогнались. Стимул есть заработать - можно до 2,5 тысячи за месяц".
В этом году у Леонида новый помощник. Сергей Колбасов - выпускник Лепельского аграрно-технического колледжа, на уборочной только второй сезон. Впервые, говорит, приходится работать на новом комбайне, мощности которого позволяют намолачивать почти в четыре раза больше.
Сергей Колбасов, помощник комбайнера: "С утра нужно почистить комбайн, помогать и в случае необходимости сесть за руль. Жатка большая, смотреть нужно в четыре глаза".
Хлеба в этом году радуют аграриев. На полях вырос хороший урожай.
Алена Юриненок, заместитель директора предприятия: "Конкретно на этом поле гибридная рожь дает 54 центнера с гектара, а в целом по хозяйству 38 центнеров с гектара. Это самая высокая урожайность среди хозяйств, входящих в нашу агроструктуру. Значит, технологические моменты выдержаны правильно".
Губернатор области Николай Шерстнев вручил молодежному экипажу подарки и пожелал удержать лидерство на жатве. Главное - убрать хлеб в предельно сжатые сроки, за 20 дней, чтобы избежать потерь.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Такого урожая за последнее десятилетия не было. Хотелось бы убрать без потерь. Если уберем, это будет небывалый урожай".
Сейчас все в руках аграриев, только бы не подвела погода.
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Молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из лепельского хозяйства "Заозерье" - филиала ОАО "Витебский мясокомбинат" первым в Витебской области...
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