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Мнение наблюдателя: выборы проходят спокойно и доброжелательно
09.08.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Наблюдатель от Глусской районной организации Белорусского союза офицеров, почетный гражданин Глуска, тренер по таэквондо физкультурно-спортивного клуба Валентин Сокол:
— Я за Республику Беларусь, за наше сильное государство. За то, чтобы всё было у нас хорошо, всё было доступно. Очень важно, чтобы каждый из нас делал свое дело от души, как надо, именно тогда всё получится: и в семье, и в коллективе, и в государстве в целом. Как наблюдатель на Глусском участке № 2 скажу, что выборы проходят спокойно и доброжелательно, проблем нет, люди голосуют с хорошим настроением.
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Наблюдатель от Глусской районной организации Белорусского союза офицеров, почетный гражданин Глуска, тренер по таэквондо физкультурно-спортивного клуба...
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