МВД: информацию о задержанных в Минске можно получить круглосуточно по телефону 102

Источник материала: Tut.by

МВД в телеграм-канале сообщило , что информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Для этого необходимо позвонить на линию 102 и назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого. Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сведения о том, где именно находится задержанный, не разглашаются.

Человек ушел на протест и не вернулся. Что делать родным?

Ранее МВД сообщило, что на протестных акциях в ночь на 11 августа задержаны более двух тысяч человек, сутками ранее — три тысячи . Вечером 11 августа люди снова вышли на улицы .