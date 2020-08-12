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МВД: информацию о задержанных в Минске можно получить круглосуточно по телефону 102

12.08.2020 06:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД в телеграм-канале сообщило, что информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Для этого необходимо позвонить на линию 102 и назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого. Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сведения о том, где именно находится задержанный, не разглашаются.

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Ранее МВД сообщило, что на протестных акциях в ночь на 11 августа задержаны более двух тысяч человек, сутками ранее — три тысячи. Вечером 11 августа люди снова вышли на улицы.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД в телеграм-канале сообщило, что информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно.
 
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