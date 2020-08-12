«Ставили на колени, избивали». Как обращались с задержанными на акциях в одном из РУВД - фото и видео

Источник материала: Tut.by

Читатель Александр Тамкович принес в редакцию TUT.BY видео, на котором видно, как сотрудники милиции ставят задержанных на колени и некоторых бьют дубинками. По словам мужчины, на кадрах территория Октябрьского РУВД. Запись, отметил он, была сделана 10 августа с балкона дома на улице Фабрициуса.





По словам Александра в понедельник вечером он был у друга, который живет на улице Фабрициуса. Этот дом, продолжает мужчина, находится рядом с Октябрьским РУВД.





— Мы с товарищем стояли на балконе, с которого просматривается территория РУВД, — вводит в курс дела собеседник. — В какой-то момент мы увидели, как милиционеры выводили людей, у которых руки были закреплены сзади, ставили на колени, били. Я помчался домой, позвонил в милицию, связался со штабом Бабарико.





Как долго все это длилось, Александр точно не знает.

Видео: Александр Тамкович

Во вторник в редакцию передали еще одно видео. По словам читателей оно так же было сделано на территории Октябрьского РУВД.





На записи видно, как люди лежат на земле, над ними стоит несколько сотрудников милиции. Один из них наблюдает за всем, сидя на стуле.





На некоторых кадрах заметно, что задержанные лежат лицом в землю, руки у них за спиной.

Видео: читатели TUT.BY

TUT.BY передал данные видео в пресс-службу МВД. Как только мы получим комментарий ведомства, мы его опубликуем.