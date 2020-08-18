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Букмекерская контора и магазин бытовой химии. За сутки в Минске было два разбойных нападения
18.08.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске за сутки произошло два разбойных нападения: на букмекерскую контору и магазин бытовой химии. Про оба случая
Вечером 17 августа, около 18.45, двое неизвестных зашли в магазин бытовой химии. Они потребовали передать им деньги из кассы. В руках одного из мужчин было горлышко от стеклянной бутылки. Работница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись.
Возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса. Сейчас устанавливают личности мужчин.
Нападавших можно немного рассмотреть на видео, если вы их узнали, звоните в УСК по Минску по телефону: 8 (017) 389 55 55.
Чуть раньше, в 18.20,
Возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса. Сейчас следователи и милиция устанавливают личности мужчины.
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В Минске за сутки прошло два разбойных нападения: на букмекерскую контору и магазин бытовой химии. Про оба случая сообщает Следственный комитет.
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