ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство обороны приступило к выполнению задач, поставленных сегодня Главой государства на совещании Совета безопасности

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Александр Лукашенко поручил военному ведомству активизировать подготовку войск к выполнению соответствующих задач на Гродненском тактическом направлении. Особое внимание - Западному операционному направлению. 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Прошу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование будет усилено ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и РЭБ". 

Выполнение задач возложено на войска Западного оперативного командования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил военному ведомству активизировать подготовку войск к выполнению соответствующих задач на Гродненском тактическом направлении....
 
Новости дня
Новости общества
 
По всей Беларуси проходят митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика