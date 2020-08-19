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Министерство обороны приступило к выполнению задач, поставленных сегодня Главой государства на совещании Совета безопасности
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко поручил военному ведомству активизировать подготовку войск к выполнению соответствующих задач на Гродненском тактическом направлении. Особое внимание - Западному операционному направлению.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Прошу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование будет усилено ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и РЭБ".
Выполнение задач возложено на войска Западного оперативного командования.
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Министерство обороны приступило к выполнению задач, поставленных сегодня Главой государства на совещании Совета безопасности
Александр Лукашенко поручил военному ведомству активизировать подготовку войск к выполнению соответствующих задач на Гродненском тактическом направлении....
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