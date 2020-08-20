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Почти 450 работников «Полоцких электросетей» требуют провести новые прозрачные выборы

20.08.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники филиала РУП «Витебскэнерго» «Полоцкие электрические сети» написали открытое обращение, в котором выражают свое отношение к ситуации в стране после выборов. Обращение подписали почти 450 человек. Его отправили руководству предприятия, чтобы то, в свою очередь, передало его в вышестоящие органы власти. Текст обращения прислали в редакцию TUT.BY. 


Фото предоставлено работниками предприятия

«Мы обеспокоены фактами грубого нарушения Конституции Республики Беларусь, многочисленными фактами нарушения Избирательного кодекса, законодательства в отношении граждан», — говорится в обращении.

Работники «Полоцких электросетей» требуют:

  • признать недействительными выборы 9 августа, назначить новые прозрачные выборы;
  • освободить всех политзаключенных и незаконно задержанных за участие в мирных демонстрациях протеста, оказать им необходимую медицинскую, правовую и иную помощь, а также отменить решения судов о привлечении к административной ответственности этих людей и возвратить уплаченные ими штрафы;
  • привлечь к ответственности лиц, допустивших фальсификации на избирательных участках;
  • прекратить нарушение прав граждан на свободу слова, свободное выражение мнений, получение достоверной информации от органов власти;
  • исключить давление на работников со стороны нанимателя и органов власти.

«Мы не преследуем цели нарушить производственный процесс и работу филиала, но мы выступаем за честные демократические выборы, за свободу собраний и за мирные перемены», — резюмируют работники.

Обращение подписали почти 450 человек.

 
 
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Работники филиала РУП «Витебскэнерго» «Полоцкие электрические сети» написали открытое обращение, в котором выражают свое отношение к ситуации в стране после...
 
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