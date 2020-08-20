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Почти 450 работников «Полоцких электросетей» требуют провести новые прозрачные выборы
20.08.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники филиала РУП «Витебскэнерго» «Полоцкие электрические сети» написали открытое обращение, в котором выражают свое отношение к ситуации в стране после выборов. Обращение подписали почти 450 человек. Его отправили руководству предприятия, чтобы то, в свою очередь, передало его в вышестоящие органы власти. Текст обращения прислали в редакцию TUT.BY.
«Мы обеспокоены фактами грубого нарушения Конституции Республики Беларусь, многочисленными фактами нарушения Избирательного кодекса, законодательства в отношении граждан», — говорится в обращении.
Работники «Полоцких электросетей» требуют:
«Мы не преследуем цели нарушить производственный процесс и работу филиала, но мы выступаем за честные демократические выборы, за свободу собраний и за мирные перемены», — резюмируют работники.
Обращение подписали почти 450 человек.
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Работники филиала РУП «Витебскэнерго» «Полоцкие электрические сети» написали открытое обращение, в котором выражают свое отношение к ситуации в стране после...
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