Почти 450 работников «Полоцких электросетей» требуют провести новые прозрачные выборы

Источник материала: Tut.by

Работники филиала РУП «Витебскэнерго» «Полоцкие электрические сети» написали открытое обращение, в котором выражают свое отношение к ситуации в стране после выборов. Обращение подписали почти 450 человек. Его отправили руководству предприятия, чтобы то, в свою очередь, передало его в вышестоящие органы власти. Текст обращения прислали в редакцию TUT.BY.



Фото предоставлено работниками предприятия

«Мы обеспокоены фактами грубого нарушения Конституции Республики Беларусь, многочисленными фактами нарушения Избирательного кодекса, законодательства в отношении граждан», — говорится в обращении.

Работники «Полоцких электросетей» требуют:

признать недействительными выборы 9 августа, назначить новые прозрачные выборы;

освободить всех политзаключенных и незаконно задержанных за участие в мирных демонстрациях протеста, оказать им необходимую медицинскую, правовую и иную помощь, а также отменить решения судов о привлечении к административной ответственности этих людей и возвратить уплаченные ими штрафы;

привлечь к ответственности лиц, допустивших фальсификации на избирательных участках;

прекратить нарушение прав граждан на свободу слова, свободное выражение мнений, получение достоверной информации от органов власти;

исключить давление на работников со стороны нанимателя и органов власти.

«Мы не преследуем цели нарушить производственный процесс и работу филиала, но мы выступаем за честные демократические выборы, за свободу собраний и за мирные перемены», — резюмируют работники.

Обращение подписали почти 450 человек.