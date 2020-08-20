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Следственный комитет проверяет информацию об изнасиловании женщин в местах временного содержания

20.08.2020 15:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Следственный комитет проверяет информацию об изнасиловании женщин в местах временного содержания, сообщает пресс-служба ведомства.

"На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи, — говорится в сообщении. — Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения".

По информации пресс-службы, в настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам у следствия не имеется.

"Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9—12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится. В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка", — отмечается в сообщении. 


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Следственный комитет проверяет информацию об изнасиловании женщин в местах временного содержания, сообщает пресс-служба ведомства. "На...
 
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