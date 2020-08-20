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И никакой больше демократии. Сегодняшний митинг на площади Ленина в Гродно местные власти не разрешили

20.08.2020 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередной митинг, который должен пройти в Гродно вечером 20 августа на площади Ленина, местные власти не согласовали. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гродненский активист Ежи Григенча.

Напомним, несколько дней назад власти города приняли все требования горожан и разрешили в числе прочего митинги на площадях Ленина и Советской. Обещали электричество для мероприятий и телеэфир, отпустили всех задержанных и планировали создать Совет общественного согласия. Однако вчера, 19 августа, на очередном мирном собрании на той самой разрешенной площади появились сотрудники милиции, которые объявили, что мероприятие несанкционированное.


Фото: со страницы в Facebook Ежи Григенча

20 августа мэр города Мечислав Гой выступил с заявлением, в котором говорит, что «участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям служащих правоохранительных органов, военнослужащих и просто людей, имеющих иную точку зрения».

В ответе на запрос о мероприятии написано, что Городской исполнительный комитет не согласовывает проведение массового мероприятия — митинга на площади Ленина. Руководствуются статьей 5 закона «О массовых мероприятиях». То есть заявку на проведение мероприятия надо было подавать не позднее, чем за 10 дней до даты проведения мероприятия.

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Теги: Гродно
 
 
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Очередной митинг, который должен пройти в Гродно вечером 20 августа на площади Ленина, местные власти не согласовали. Об этом на своей странице в Facebook рассказал...
 
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