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И никакой больше демократии. Сегодняшний митинг на площади Ленина в Гродно местные власти не разрешили
20.08.2020 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередной митинг, который должен пройти в Гродно вечером 20 августа на площади Ленина, местные власти не согласовали. Об этом на своей странице в Facebook
Напомним, несколько дней назад власти города
20 августа мэр города Мечислав Гой
В ответе на запрос о мероприятии написано, что Городской исполнительный комитет не согласовывает проведение массового мероприятия — митинга на площади Ленина. Руководствуются статьей 5 закона «О массовых мероприятиях». То есть заявку на проведение мероприятия надо было подавать не позднее, чем за 10 дней до даты проведения мероприятия.
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И никакой больше демократии. Сегодняшний митинг на площади Ленина в Гродно местные власти не разрешили
Очередной митинг, который должен пройти в Гродно вечером 20 августа на площади Ленина, местные власти не согласовали. Об этом на своей странице в Facebook рассказал...
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