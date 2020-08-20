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В Гомеле по делу о массовых беспорядках задержана доверенное лицо Тихановской
20.08.2020 20:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержана доверенное лицо Тихановской — Татьяна Каневская. Об этом сообщил правозащитник Леонид Судаленко.
Как
Напомним, 10 августа глава СК Иван Носкевич
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Об этом сообщил правозащитник Леонид Судаленко.
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