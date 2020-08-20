В Гомеле по делу о массовых беспорядках задержана доверенное лицо Тихановской

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержана доверенное лицо Тихановской — Татьяна Каневская. Об этом сообщил правозащитник Леонид Судаленко.





Как написал Судаленко на своей странице в Facebook, Татьяна Каневская задержана и доставлена в СИЗО № 1 Минска по уголовному делу о массовых беспорядках.

Напомним, 10 августа глава СК Иван Носкевич заявил , что по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела.