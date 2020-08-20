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В Гомеле по делу о массовых беспорядках задержана доверенное лицо Тихановской

20.08.2020 20:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержана доверенное лицо Тихановской — Татьяна Каневская. Об этом сообщил правозащитник Леонид Судаленко.


Как написал Судаленко на своей странице в Facebook, Татьяна Каневская задержана и доставлена в СИЗО № 1 Минска по уголовному делу о массовых беспорядках.

Напомним, 10 августа глава СК Иван Носкевич заявил, что по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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