Работники ЖКХ Могилева требуют проведения новых выборов, но останавливать работу не собираются

Источник материала: Tut.by

Часть сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» выступила с коллективным обращением в горисполком, в котором осуждает нарушение прав граждан, не признает результат голосования 9 августа и требует проведения новых президентских выборов. Копия документа была направлена также в редакцию TUT.BY.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В документе подписавшиеся работники ЖКХ выражают свое возмущение действиями властей и силовых структур, нарушающими Конституцию, права и свободы белорусов, сопровождающимися их физическим и моральным унижением, издевательствами и пытками. Однако сотрудники подчеркивают, что не собираются останавливать работу предприятия и устраивать забастовку, так как от этого пострадают обычные граждане.

Их требованиями, изложенными в обращении, являются доступ к достоверной информации от госорганов и СМИ; наказание силовиков, виновных в превышении служебных полномочий; освобождение находящихся под стражей участников мирных протестов и, наконец, признание результатов голосования 9 августа недействительными и проведение новых, честных и прозрачных, выборов с привлечением международных наблюдателей, новым составом территориальных комиссий и ЦИК, допуском всех альтернативных кандидатов. Также в документе содержится призыв не увольнять и не наказывать работников, участвовавших в акциях протеста и высказывавших свою гражданскую позицию.

Обращение, адресованное Могилевскому горисполкому, подписало около 160 работников предприятия, являющихся членами официального профсоюза. Они просят направить его в Конституционный суд, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Беларуси, а ответ на него опубликовать на сайте Могилевского горисполкома в установленный законом срок.

Сами работники подчеркивают, что выражают лишь свое видение ситуации, а не позицию руководства предприятия.