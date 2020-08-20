ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники ЖКХ Могилева требуют проведения новых выборов, но останавливать работу не собираются

20.08.2020 21:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Часть сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» выступила с коллективным обращением в горисполком, в котором осуждает нарушение прав граждан, не признает результат голосования 9 августа и требует проведения новых президентских выборов. Копия документа была направлена также в редакцию TUT.BY.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В документе подписавшиеся работники ЖКХ выражают свое возмущение действиями властей и силовых структур, нарушающими Конституцию, права и свободы белорусов, сопровождающимися их физическим и моральным унижением, издевательствами и пытками. Однако сотрудники подчеркивают, что не собираются останавливать работу предприятия и устраивать забастовку, так как от этого пострадают обычные граждане.

Их требованиями, изложенными в обращении, являются доступ к достоверной информации от госорганов и СМИ; наказание силовиков, виновных в превышении служебных полномочий; освобождение находящихся под стражей участников мирных протестов и, наконец, признание результатов голосования 9 августа недействительными и проведение новых, честных и прозрачных, выборов с привлечением международных наблюдателей, новым составом территориальных комиссий и ЦИК, допуском всех альтернативных кандидатов. Также в документе содержится призыв не увольнять и не наказывать работников, участвовавших в акциях протеста и высказывавших свою гражданскую позицию.

Обращение, адресованное Могилевскому горисполкому, подписало около 160 работников предприятия, являющихся членами официального профсоюза. Они просят направить его в Конституционный суд, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Беларуси, а ответ на него опубликовать на сайте Могилевского горисполкома в установленный законом срок.

Сами работники подчеркивают, что выражают лишь свое видение ситуации, а не позицию руководства предприятия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» выступила с коллективным обращением в горисполком, в котором осуждает нарушение прав...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле по делу о массовых беспорядках задержана доверенное лицо Тихановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика