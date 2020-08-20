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Лидера стачечного комитета МТЗ вызвали в Следственный комитет

20.08.2020 21:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидера стачечного комитета МТЗ Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет. Об этом сообщает Office Life.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дылевский должен явиться в СК в 11.00 21 августа, сообщил изданию источник с тракторного завода. «Дылевский надеется, что „выпадет“ из движения бастующих только на сутки, а затем надеется координировать протесты вновь», — рассказал источник.

Сегодня стало известно о задержании председателя стачкома белорусского МАЗа Евгения Бохвалова. «Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже», — заявила TUT.BY официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

А утром стачком «Беларуськалия» сообщил о пропаже Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно о задержании председателя стачкома белорусского МАЗа Евгения Бохвалова. «Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока...
 
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