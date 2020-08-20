Лидера стачечного комитета МТЗ вызвали в Следственный комитет

Источник материала: Tut.by

Лидера стачечного комитета МТЗ Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет. Об этом сообщает Office Life.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дылевский должен явиться в СК в 11.00 21 августа, сообщил изданию источник с тракторного завода. «Дылевский надеется, что „выпадет“ из движения бастующих только на сутки, а затем надеется координировать протесты вновь», — рассказал источник.

Сегодня стало известно о задержании председателя стачкома белорусского МАЗа Евгения Бохвалова. «Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже», — заявила TUT.BY официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

А утром стачком «Беларуськалия» сообщил о пропаже Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета.