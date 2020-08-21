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Минчане выстроились в "цепь покаяния"
21.08.2020 19:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Акция протеста "цепь покаяния" проходит в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.
"Цепь покаяния" задумывалась как акция верующих всех конфессий, ее цель — выразить протест против применения насилия к митингующим.
© Sputnik / Павел Вур
Вечером в пятницу минчане начали выстраиваться в живую цепь от урочища в Куропатах, печально известного как место расстрелов и захоронений во времена сталинских репрессиий, до изолятора на Окрестина, в котором многие задержанные на акциях после выборов получили травмы.
Фактически растянувшаяся через весь город, цепь прерывалась на нескольких участках — на перекрестках и там, где неудобно находиться большому количеству людей.
В отличие от шествий, в рамках этой акции участники просто стояли на местах. У многих с собой были молитвенники, иконы или кресты, часть пришедших взяла с собой бело-красно-белые флаги или растяжки.
Протестующих активно приветствуют звуковыми сигналами проезжающие мимо машины.
Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в проведении несанкционированной акции.
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Протестующие встали вдоль столичных улиц от урочища в Куропатах до изолятора на улице Окрестина.
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