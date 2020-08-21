Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Акция протеста "цепь покаяния" проходит в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.

"Цепь покаяния" задумывалась как акция верующих всех конфессий, ее цель — выразить протест против применения насилия к митингующим.

Вечером в пятницу минчане начали выстраиваться в живую цепь от урочища в Куропатах, печально известного как место расстрелов и захоронений во времена сталинских репрессиий, до изолятора на Окрестина, в котором многие задержанные на акциях после выборов получили травмы.

Фактически растянувшаяся через весь город, цепь прерывалась на нескольких участках — на перекрестках и там, где неудобно находиться большому количеству людей.

В отличие от шествий, в рамках этой акции участники просто стояли на местах. У многих с собой были молитвенники, иконы или кресты, часть пришедших взяла с собой бело-красно-белые флаги или растяжки.

Протестующих активно приветствуют звуковыми сигналами проезжающие мимо машины.

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в проведении несанкционированной акции.