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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают в "Клубе редакторов" Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов". Чем грозят...

Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов".Чем грозят призывы к забастовкам? Какие пункты альтернативной программы вызывают удивление, и почему интернет стал водоразделом для граждан одного государства?А также методы и технологии, которыми сегодня воздействуют на белорусов. Как избежать давления и деструктивного влияния? Все рецепты - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".