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Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают в "Клубе редакторов"

21.08.2020 22:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов".

Чем грозят призывы к забастовкам? Какие пункты альтернативной программы вызывают удивление, и почему интернет стал водоразделом для граждан одного государства?

А также  методы и технологии, которыми сегодня воздействуют на белорусов. Как избежать давления и деструктивного влияния? Все рецепты - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

 
 
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Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов". Чем грозят...
 
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