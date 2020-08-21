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Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают в "Клубе редакторов"
21.08.2020 22:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов".
Чем грозят призывы к забастовкам? Какие пункты альтернативной программы вызывают удивление, и почему интернет стал водоразделом для граждан одного государства?
А также методы и технологии, которыми сегодня воздействуют на белорусов. Как избежать давления и деструктивного влияния? Все рецепты - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".
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Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают в "Клубе редакторов"
Как работает информационное пространство Беларуси в этих непростых условиях, обсуждают ведущие медиаэксперты страны и гости "Клуба редакторов". Чем грозят...
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