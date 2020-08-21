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Фотофакт: в Гомеле "митинговали" комбайны и молоковозы

22.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 21 авг – Sputnik. Парад спецтехники прошел в пятницу в Гомеле, из-за мероприятия часть улицы Советской перекрыли, передает корреспондент Sputnik.

Более 60 единиц сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники проехало колонной по центру Гомеля. Суть акции объяснили в облисполкоме: "Экономика Гомельщины против забастовок".

© Sputnik / Мария Амелина
Комбайн "Гомсельмаша" на параде

Первыми в колонне шли зерноуборочные комбайны, собранные на предприятии "Гомсельмаш" – один такой КЗС способен обмолачивать 24 тонны зерна в час. Замыкали колонну гусеничный асфальтоукладчик "Гомельоблдорстроя" и подметальная машина "ГорСАПа".

© Sputnik / Мария Амелина
За проездом техники наблюдали жители города

Машины стартовали на улице Ефремова, где находятся склады промышленного гиганта "Гомсельмаш", и остановились на центральной площади. Здесь, под открытым небом, на несколько дней развернется выставка, поэтому технику можно будет рассмотреть ближе и сделать фотографии.

 
Теги: Гомель
 
 
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Своеобразный парад спецтехники состоялся в пятницу: по улицам областного центра проехали более 60 машин.
 
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