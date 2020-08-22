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Экспертное мнение о белорусской экономике от Петра Своика

22.08.2020 12:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Забастовки, к которым призывают некоторые телеграм-каналы, могут привести к необратимым последствиям. Это потери для целых предприятий, которые не могут не отразиться на заработных платах  честных работников. И конечно, еще один важный аспект - падение инвестиционной привлекательности. Не поддаваться на провокации  призывает все больше аналитиков из-за рубежа.


 
 
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Забастовки, к которым призывают некоторые телеграм-каналы, могут привести к необратимым последствиям. Это потери для целых предприятий, которые не могут не...
 
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