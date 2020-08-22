МВД сообщило о задержании человека, «причастного к финансированию уличных протестов»

Источник материала: Tut.by

МВД сообщило , что в Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. Согласно сообщению ведомства, 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Выйти на на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги», — говорится в сообщении МВД.

Ведомство пишет: «Выяснилось, что за день до этого „клиент“ вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10−12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания».

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.

Также ведомство опубликовало видео, где один из задержанных рассказывает, как во время протестов другой человек предложил ему деньги.

«Замотка такая, чтобы набирать людей и платить, — говорит на камеру мужчина, лицо которого скрыто, а имя не называется. — Функция в том, чтобы собираться на площади, выкрикивать лозунги <…> Таких мне кажется, там не один десяток, это точно».