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КГК и органы финрасследований будут поощрять за борьбу с преступностью

25.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Сотрудников Комитета государственного контроля и органов финансовых расследований начнут поощрять за активную борьбу с преступностью, об этом говорится в постановлении Совмина №495 от 21 августа 2020 года, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Этим документом вносятся изменения в постановление правительства №1959 от 24 декабря 1998 года "О поощрении работников некоторых государственных органов и граждан за активное участие в борьбе с преступностью". В частности, новым постановлением КГК и органам финансовых расследований дозволяется поощрять своих сотрудников.

Это касается работников данных госорганов, "принимавших активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления". В качестве награды за подобные действия предлагается денежное вознаграждение в размере до 40 тарифных ставок первого разряда (1640 рублей) и, в исключительных случаях, до 80 (3280 рублей).

Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники этих госорганов смогут получить денежное вознаграждение в размере от 40 до 80 тарифных ставок первого разряда.
 
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