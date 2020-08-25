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КГК и органы финрасследований будут поощрять за борьбу с преступностью
25.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Сотрудников Комитета государственного контроля и органов финансовых расследований начнут поощрять за активную борьбу с преступностью, об этом говорится в постановлении Совмина №495 от 21 августа 2020 года, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Этим документом вносятся изменения в постановление правительства №1959 от 24 декабря 1998 года "О поощрении работников некоторых государственных органов и граждан за активное участие в борьбе с преступностью". В частности, новым постановлением КГК и органам финансовых расследований дозволяется поощрять своих сотрудников.
Это касается работников данных госорганов, "принимавших активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления". В качестве награды за подобные действия предлагается денежное вознаграждение в размере до 40 тарифных ставок первого разряда (1640 рублей) и, в исключительных случаях, до 80 (3280 рублей).
Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.
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Сотрудники этих госорганов смогут получить денежное вознаграждение в размере от 40 до 80 тарифных ставок первого разряда.
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