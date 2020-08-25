Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Следователи Комитета государственной безопасности отпустили из следственного изолятора одного из ключевых фигурантов так называемого "сахарного дела" бывшего заместителя начальника ГУБОПиК МВД Беларуси Владимира Тихиню.

"Ему изменили меру пресечения, на не связанную с лишением свободы" - сообщил Sputnik его адвокат Олег Дубовец во вторник.

Дубовец отказался сообщить, какая мера пресечения применена к Тихине - домашний арест или подписка о невыезде, отметив, что сам он давал подписку о неразглашении.

Бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Тихиня был задержан первым по делу "сахарной мафии", КГБ показало оперативную съемку , на которой видно, как человек, похожий на Тихиню, кладет в карман сверток с деньгами, полученный от бизнесмена.

В отношении задержанных КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас подозреваемые дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием.

КГБ Беларуси уже более полугода расследует так называемое "сахарное дело". Руководители всех четырех профильных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.

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