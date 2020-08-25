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Первый пошел: фигурант "сахарного дела" полковник Тихиня вышел из СИЗО КГБ
25.08.2020 13:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг - Sputnik. Следователи Комитета государственной безопасности отпустили из следственного изолятора одного из ключевых фигурантов так называемого
"Ему изменили меру пресечения, на не связанную с лишением свободы" - сообщил Sputnik его адвокат Олег Дубовец во вторник.
Дубовец отказался сообщить, какая мера пресечения применена к Тихине - домашний арест или подписка о невыезде, отметив, что сам он давал подписку о неразглашении.
Бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси
В отношении задержанных КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас подозреваемые дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием.
КГБ Беларуси уже более полугода расследует так называемое "сахарное дело". Руководители всех четырех профильных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.
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По дело о взятках в сахарной отрасли задержаны все бывшие руководители четырех сахарных комбинатов страны.
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