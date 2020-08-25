На митинг учителей в Минске пригнали военную технику

Акция протеста учителей прошла в Минске 25 августа. Педагоги возмущены заявлением Александру Лукашенко о том, что учителей, несогласных с «государственной идеологией», будут увольнять.

К зданию министерства образования стали собираться учителя, их дети и родители. В акции приняли участие порядка 500 человек. Они обращались к «господину Лукашенко» и просили его «выучил уроки истории», передает TUT.BY .

Люди скандировали: «Жыве Беларусь» и «Карпенко, на ковер!». Мимо толпы прогуливались два милиционера и один гражданин с видеокамерой в штатском. Милиция призвала всех разойтись, им в ответ кричали: «Позор!».

К протестующим прибыла колонна военной и милицейской спецтехники. Однако учителей разгонять не стали – видимо, силовики готовились к более масштабному мероприятию – альтернативному Дню независимости Беларуси. Грузовики были с дулами водометов на крыше и бульдозерными ножами спереди.

Напомним, такая техника 23 августа охраняла резиденцию Александра Лукашенко. Следом проехало несколько автозаков, затем автобусы ОМОНа. Этот красноречивый парад замыкали зеленые армейские грузовики - около десятка.

Техника сделала круг рядом с учителями и остановилась. Протестующие в ответ начали скандировать: «Хватит нас пугать!» и «Мы не боимся!». Автобусы остались на месте, а учителя еще полчаса стояли у здания министерства - и напоследок спели хором песню «Учат в школе».