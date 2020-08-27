Могут ли граждане, возмущенные насилием силовиков, требовать возбуждения уголовных дел? Объясняем

Источник материала: Tut.by

24 августа 800 жителей Гомеля подписали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по фактам милицейского насилия. Они просят возбудить уголовное дело по факту преступления против безопасности человечества в отношении и руководства местной милиции, и непосредственных исполнителей. Чтобы подать такое заявление, необязательно быть потерпевшим по делу. Каждый гражданин Республики Беларусь, который стал свидетелем преступления сам, прочитал о нем в СМИ, узнал от родных и знакомых, имеет право написать заявление в Следственный комитет и требовать привлечь к ответственности виновных.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По закону, поводами к возбуждению уголовного дела являются заявления граждан, явка с повинной, сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций, сообщение о преступлении в средствах массовой информации, непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления (ст. 166 УПК).

Заявление в Следственный комитет может подать любой гражданин, не только потерпевший по делу. Письменное заявление можно оставить в управлении Следственного комитета вашего города (контакты — на сайте ведомства).

— Считаю, что подавать такие заявление не только можно, но даже нужно в сложившейся ситуации. Я лично сразу после событий 9 августа обратился в прокуратуру города с заявлением о совершении преступления со стороны силовиков — о превышении власти, сопряженного с насилием и совершенного с применением оружия (ст. 455 УК), — отмечает юрист Павел Сапелко. — Позже были получены сотни свидетельств избитых и униженных граждан, что говорит о применении пыток со стороны государства, поэтому можно настаивать на возбуждении уголовных дел по факту преступления против безопасности человечества (ст. 128 УК — преступления против безопасности человечества, к которым относятся пытки или акты жестокости, совершаемые в связи политическими убеждениями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью). В этом случае граждане уже обязаны сообщать в правоохранительные органы, поскольку это особо тяжкое преступление, недонесение о такого рода преступлениях влечет уголовную ответственность для граждан (ст. 406 УК).

Юрист советует оформлять обращение именно как заявление на возбуждение уголовного дела, указывать статьи из уголовного кодекса, которые были нарушены сотрудниками силовых ведомств. Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 175 УПК).

— Гражданин не обязан в заявлении указать, кто совершил преступление, ему это может быть неизвестно, — поясняет Павел Сапелко. — Но это не повод отказать, следственные органы возбуждают дело по факту совершения преступления, их обязанность установить, кто его совершил и предпринять соответствующие меры.

Пытки — это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток (из Конвенции против пыток, которую ратифицировала Беларусь). Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию.

— Документирование пыток и обжалование внутри местной правовой системы является с точки зрения международного права необходимым шагом к поиску правосудия за ее пределами, — отмечал в комментарии TUT.BY международный адвокат в Нидерландах Игорь Зубов, который имеет 10-летний опыт работы в процессах против государств, крупных компаний и руководящих лиц в различных судах, включая международные трибуналы в Гааге и Европейском суде по правам человека. — На данный момент правозащитные организации сообщают о получении свидетельств пыток от более чем 450 граждан. Такой масштаб и количество совершенных пыток переводит их из разряда преступления «пытки» в разряд поистине самых серьезных, тягчайших международных преступлений, а именно преступления против человечности. И каждый дополнительный случай пытки, о котором становится известно, будет дальше укреплять их квалификацию как преступления против человечности. Мы имеем дело не с единичными, несвязанными случаями пыток, а с их многократным, широкомасштабным и систематичным применением, в котором просматривается проведение осознанной политики устрашения граждан. Преступления против человечности не имеют срока давности, не подлежат амнистии или иному освобождению от ответственности.