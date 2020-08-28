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Задержания журналистов, солидарность медиков и Нина Багинская с новым флагом. Яркие фото дня

28.08.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 августа ушло в прошлое. Четверг получился насыщенным. «По инициативе нанимателя» уволили главврача РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека, за него яростно вступились коллеги, очередная акция протеста закончилась задержаниями, задерживали и журналистов. Прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко около универмага «Беларусь», а представителя Координационного совета Марию Колесникову вызвали на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета.

События дня глазами фотослужбы TUT.BY.


«Сцепка» около Красного костела, где сегодня собралось более тысячи человек, чтобы выразить недовольство действиями силовиков, которые заблокировали людей в храме в среду вечером. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

73-летняя активистка Нина Багинская, у которой в среду вечером сотрудники ОМОНа забрали бело-красно-белый флаг около Красного костела. В четверг она пришла на эту же площадь с другим флагом, который сшила сама. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Медики РНПЦ «Кардиология» на встрече с исполняющим обязанности министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем выступают против увольнения своего главврача. Утром 27 августа стало известно, что известный белорусский кардиолог Александр Мрочек лишается своей должности по инициативе Минздрава. Дмитрий Пиневич уверяет, что увольнение не носит политического характера, но врачи так не считают. Подробнее — здесь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова прибыла на допрос в Центральный аппарат Следственного комитета в качестве свидетеля. Ранее на допросе уже побывали другие члены президиума совета: Павел Латушко, Светлана Алексиевич, Сергей Дылевский и Максим Знак. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Девушки в белом в «живой» цепи около Красного костела, в котором вчера ОМОН заблокировал часть людей, пока на площади Независимости происходили задержания. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Силовики на площади Независимости 27 августа. По данным правозащитников было задержано 180 человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Колона протестующих идет на площадь Независимости от площади Свободы. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

27 августа на площади Свободы и в ее окрестностях планировалась акция солидарности в связи со инцидентом в Красном костеле. Приехавших освещать событие журналистов ОМОН задержал и увез в Октябрьский РУВД для проверки документов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Митинг в поддержку Александра Лукашенко около универмага «Беларусь». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Девушка в окружении силовиков около Красного костела 27 августа. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

ОМОН рядом со станицей метро «Грушевка», где проходила акция медиков против увольнения директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека. Фото: Олег Кіндар, TUT.BY

Женская цепь солидарности около Красного костела. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Участница митинга в поддержку Александра Лукашенко, который прошел на площадке около универмага «Беларусь».Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 
 
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27 августа Мария Колесникова ходила в СК, Нина Багинская пришла на площадь с новым флагом, силовики задержали 180 человек. Фоторепортаж
 
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