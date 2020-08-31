Ремонт на площади Богушевича: как будет ходить общественный транспорт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Схемы движения общественного транспорта в Минске изменятся в ближайшие дни из-за проведения дорожных работ на площади Богушевича, об этом пассажиров предупредили в ГП "Минсктранс".

Решение перекрыть движение в районе площади Богушевича, где вскоре откроют одноименную станцию метро , принял Мингорисполком. Дорожные работы там будут проводиться 2 и 3 сентября.

"В связи с производством работ на площади Богушевича 2 и 3 сентября 2020 года вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта", - рассказали в "Минсктрансе".

Изменятся схемы движения следующих маршрутов городского пассажирского транспорта:

- троллейбусы маршрута №36 со стороны ДС "Юго-Запад" будут двигаться до остановки "Прилукская", со стороны ДС "Серебрянка" – до железнодорожного вокзала со следованием от улицам Аранской, Свердлова, Кирова, Бобруйской и Ленинградской;

- троллейбусы маршрута №40 будут ходить со стороны ДС Юго-Запад до остановки "Прилукская", со стороны ДС "Карастояновой" - до площади Мясникова;

- троллейбусы маршрута №53 со стороны ДС Малиновка-4 поедут до остановки "Прилукская", со стороны ДС "Зеленый Луг-7" они ходить и вовсе не будут;

- автобусы маршрута №38 в направлении железнодорожного вокзала будут ездить по улицам Немига, Мясникова и Бобруйской с выполнением на изменяемом участке остановок "Сендайский сквер" и "Площадь Мясникова", в обратном направлении – без изменений;

- троллейбусы маршрутов №7 и №44 будут двигаться до разворотного кольца "Городской Вал" по улицам Кальварийской и Романовская Слобода в обоих направлениях;

- работа троллейбусов маршрутов №4, №46 и №58 отменяется;

- на троллейбусном маршруте №14 увеличат количество подвижного состава;

- автобусы маршрутов №46 и №78 в направлении железнодорожного вокзала будут ходить по улицам Кальварийской, Домашевской, проспекту Дзержинского, улице Цеткин с выполнением на изменяемом участке остановки "Станция метро "Молодежная", в обратном направлении - по улице Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Кальварийской и далее по маршрутам с выполнением всех остановок на изменяемом участке;

- автобусы маршрутов №151Э и №190Э на участке от улицы Тимирязева до улицы Бобруйской поедут по улицам Тимирязева, Домашевской, проспекту Дзержинского, улице Цеткин и далее по маршрутам с выполнением остановки "Станция метро "Молодежная", в обратном направлении - по улице Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Кальварийской, Тимирязева и далее по маршрутам с выполнением остановки "Романовская Слобода".

Кроме того, будет организована работа временных автобусных маршрутов №953 от станции метро "Михалово" до ДС "Зеленый Луг-7" со следованием по проспекту Дзержинского, улицам Немига, Богдановича, Кольцова, 1-му переулку Кольцова и улице Мирошниченко в обоих направлениях с выполнением всех остановок. Также будут ездить автобусы временного маршрута №990 "Городской Вал – АВ Центральный" со следованием по улицам Городской Вал, Немига, Мясникова и Бобруйской в обоих направлениях.

"Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени без лимита поездок, в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №46, №78, №953 и №990", - сообщили в "Минсктрансе".

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