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Услуги морга: что о них необходимо знать?
01.02.2023 12:24 — Новости Общества | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Смерть периодически посещает любой дом, и родственникам необходимо правильно подготовиться к похоронам. Им нужно вначале выбрать вариант захоронения, ведь всех умерших хоронят на кладбище или кремируют. Но следует учитывать, что в самом начале, когда проводится организация похорон в Минске, большинство покойников отправляются в морг. И даже в том случае, если смерть человека настигла в домашних условиях.
Услуги морга
В морге предлагается несколько видов услуг. Правда, обязательно надо учитывать специфику данного заведения. Ведь бывают и просто трупохранилища, что в первую очередь касается неизвестных покойников. Что касается любого классического морга, здесь предлагаются такие ритуальные услуги, о которых необходимо знать:
- вскрытие тела, что делается для выяснения точной причины смерти;
- бальзамирование, что выполняется в нескольких случаях;
- хранение в холодильной камере, что и так понятно, о чем идет речь;
- косметические процедуры, что обычно касается открытых участков тела.
В морге санитары выполняют и обмывание тела, что должно выполняться даже в том случае, если не выполнялось его вскрытие. После всех процедур покойник наряжается в одежду, которую должны привезти родственники. Также для получения тела необходимо привезти и гроб. Вот только нужно знать, какие услуги в морге предоставляются бесплатно, а за что приходится платить.
Платные услуги
Морг предоставляет несколько видов платных услуг. А это означает, что их приходится заказывать или соглашаться с выставленными условиями. Но если дело касается бальзамирования, здесь складывается неоднозначная ситуация. Например, когда речь идет про ритуальные услуги в Минске в виде доставки "груза 200". Здесь бальзамирование покойника является обязательным. И за это приходится платить деньги. Но когда семья решает отложить похороны, чтобы дождаться приезда других родственников, можно отдельно заказать бальзамирование. Это уже не обязательная услуга. Также платятся деньги при заказе косметической процедуры и за хранение тела в холодильной камере больше 14 дней.
Вопросы с моргом будет проще решить, если это дело доверить специалисту. Его легко найти в ООО "Городской ритуальной службе". Это касается не только жителей Минска, но и области. В этом агентстве есть все необходимое для погребения на кладбище или для кремации. Все высокого качества, даже если это предназначается для бюджетных похорон. Предлагаются недорогие ритуальные услуги и траурные товары. Чтобы упростить процедуру подбора и оформления заказа, достаточно воспользоваться сервисом https://ritual.by, где дается и номер справочной службы.
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