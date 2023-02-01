Услуги морга: что о них необходимо знать?

Услуги морга

В морге предлагается несколько видов услуг. Правда, обязательно надо учитывать специфику данного заведения. Ведь бывают и просто трупохранилища, что в первую очередь касается неизвестных покойников. Что касается любого классического морга, здесь предлагаются такие ритуальные услуги, о которых необходимо знать:

- вскрытие тела, что делается для выяснения точной причины смерти;

- бальзамирование, что выполняется в нескольких случаях;

- хранение в холодильной камере, что и так понятно, о чем идет речь;

- косметические процедуры, что обычно касается открытых участков тела.

В морге санитары выполняют и обмывание тела, что должно выполняться даже в том случае, если не выполнялось его вскрытие. После всех процедур покойник наряжается в одежду, которую должны привезти родственники. Также для получения тела необходимо привезти и гроб. Вот только нужно знать, какие услуги в морге предоставляются бесплатно, а за что приходится платить.

Платные услуги

Морг предоставляет несколько видов платных услуг. А это означает, что их приходится заказывать или соглашаться с выставленными условиями. Но если дело касается бальзамирования, здесь складывается неоднозначная ситуация. Например, когда речь идет про ритуальные услуги в Минске в виде доставки "груза 200". Здесь бальзамирование покойника является обязательным. И за это приходится платить деньги. Но когда семья решает отложить похороны, чтобы дождаться приезда других родственников, можно отдельно заказать бальзамирование. Это уже не обязательная услуга. Также платятся деньги при заказе косметической процедуры и за хранение тела в холодильной камере больше 14 дней.