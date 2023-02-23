Надувной бассейн: отдых на воде прямо у дома

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Для комфортного отдыха на воде и купания сегодня необязательно искать настоящий водоем. Современные производители предлагают купить сборный бассейн, который можно установить в любом удобном месте. Часто такие изделия предпочитают приобретать владельцы частных либо загородных домов. Ведь их можно легко разместить на участке для повышения собственного комфорта. Большой популярностью сегодня пользуется надувной бассейн от компании Intex. Продукция от этого бренда славится своим высоким качеством и продолжительным сроком службы. При этом она представлена в широком ассортименте, что позволяет каждому покупателю найти идеальный для себя вариант по вместительности, форме, конструкционным особенностям и прочим характеристикам.

Если необходимо подобрать бассейн для дома, то стоит посетить интернет-магазин intexpro.by. Здесь есть различные варианты искусственных водоемов – как надувные, так и каркасные. Помимо этого, в каталоге можно найти различные приспособления, которые позволят облегчить эксплуатацию бассейна – фильтры, лестницы, скиммеры, ремкомплекты, тенты, химические препараты для воды и многое другое. Также в интернет-магазине есть большой выбор надувной мебели – матрасы, кровати, диваны, подушки и прочие изделия различного размера.

Современные надувные бассейны чаще всего имеют круглую форму. Однако в продаже есть и прямоугольные, квадратные и другие модификации изделий. Для детей создаются специальные конструкции, дополняемые горками, игрушками и прочими изделиями. Любые разновидности искусственных водоемов от бренда Intex производятся из высококачественного ПВХ с использованием технологии Super-Tough. Такие варианты изделий могут похвастаться следующими качествами:

· простой установкой;

простой установкой; · быстрой сборкой;

быстрой сборкой; · легким уходом;

легким уходом; · большим ассортиментом моделей;

большим ассортиментом моделей; · возможностью подключения насосов, очистителей, подогревателей воды и прочих приспособлений;

возможностью подключения насосов, очистителей, подогревателей воды и прочих приспособлений; · отсутствием необходимости в подготовке котлована или установке дренажа;

отсутствием необходимости в подготовке котлована или установке дренажа; · высокими прочностными качествами;

высокими прочностными качествами; · удобным хранением.

В собранном месте надувные бассейны занимают минимум места. Поэтому их можно с удобством хранить даже на небольшой площади. Однако стоит учесть, что материал такой емкости боится низких температур, поэтому при сильных морозах может испортиться. Из-за этого лучше разместить бассейн для хранения в отапливаемом помещении.