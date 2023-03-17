Фильтр для воды с обратным осмосом — какой лучше выбрать?

Источник материала: ИноСМИ

Можно бесконечно долго спорить о том, что вода после очистки обратным осмосом полезна или не полезна для использования в пищевых целях. Однако факт остается фактом: такая вода чистая и не наносит никакого вреда человеку. Вода после таких систем продается в бутилированном виде. Рассказываем, с помощью каких фильтров можно получить такую же в несколько раз дешевле у себя дома.

Проверенные модель фильтров с обратным осмосом

Предлагаем несколько вариантов систем, прошедших проверку временем:

· AquaSpring AS-600-PH. Производится на Тайване. Отличается очень прочным корпусом, мембраной повышенной производительности и оригинальным минерализатором, способным поддерживать pH очищенной воды на уровне 7,5-8 в проточном режиме.

AquaSpring AS-600-PH. Производится на Тайване. Отличается очень прочным корпусом, мембраной повышенной производительности и оригинальным минерализатором, способным поддерживать pH очищенной воды на уровне 7,5-8 в проточном режиме. · Гейзер Престиж-М. Модель, которая претерпела множественные изменения дизайна. Отличается доступной стоимостью. В качестве последней ступени установлен минерализатор. В комплекте идет кран с двумя ручками: можно получать практически полностью обессоленную воду и со скорректированным минеральным составом.

Гейзер Престиж-М. Модель, которая претерпела множественные изменения дизайна. Отличается доступной стоимостью. В качестве последней ступени установлен минерализатор. В комплекте идет кран с двумя ручками: можно получать практически полностью обессоленную воду и со скорректированным минеральным составом. · Atoll a-550 STD. 5-ступенчатая система с предфильтрами от Pentair. Подходит для очистки воды с высоким содержанием твердых примесей. Отличается долговечным корпусом, способным прослужить до 10 лет.

Atoll a-550 STD. 5-ступенчатая система с предфильтрами от Pentair. Подходит для очистки воды с высоким содержанием твердых примесей. Отличается долговечным корпусом, способным прослужить до 10 лет. · AquaSpring AS-600 BOX. Корпусная система с быстросъемными картриджами. Основное достоинство в исполнении. Такой корпус можно легко очищать от пыли, и находящиеся в нем трубки не способны повредить домашние животные.

AquaSpring AS-600 BOX. Корпусная система с быстросъемными картриджами. Основное достоинство в исполнении. Такой корпус можно легко очищать от пыли, и находящиеся в нем трубки не способны повредить домашние животные. · Prio Новая Вода Start Osmos OU380. Экономичный вариант системы обратного осмоса для воды с низким содержанием хлора. Подходит, если единственной целью является обессоливание и обеззараживание.

Prio Новая Вода Start Osmos OU380. Экономичный вариант системы обратного осмоса для воды с низким содержанием хлора. Подходит, если единственной целью является обессоливание и обеззараживание. · Atoll A-450 Compact. Небольшая система с одноразовыми модулями. Отличается простотой обслуживания: корпуса не нужно мыть, достаточно отсоединить и установить новые.

Atoll A-450 Compact. Небольшая система с одноразовыми модулями. Отличается простотой обслуживания: корпуса не нужно мыть, достаточно отсоединить и установить новые. · PurePro EC-106-PH. Одна из колб предфильтрации в этом фильтре выполнена из прозрачного пластика, благодаря чему можно своевременно заменить первую ступень механической фильтрации, не разбирая систему. Из дополнительных преимуществ: повышенная производительность обратноосмотической мембраны и наличие эффективного корректора уровня pH.

PurePro EC-106-PH. Одна из колб предфильтрации в этом фильтре выполнена из прозрачного пластика, благодаря чему можно своевременно заменить первую ступень механической фильтрации, не разбирая систему. Из дополнительных преимуществ: повышенная производительность обратноосмотической мембраны и наличие эффективного корректора уровня pH. · Econic Osmos Stream OD320. 3-ступенчатая модель прямоточного типа с одноразовыми модулями и высокопроизводительной мембраной. Лучше всего зарекомендовала себя для нехлорированной или слабохлорированной воды.

Econic Osmos Stream OD320. 3-ступенчатая модель прямоточного типа с одноразовыми модулями и высокопроизводительной мембраной. Лучше всего зарекомендовала себя для нехлорированной или слабохлорированной воды. · Atoll A-3500 STD Shuttle. Аналог предыдущей модели, но подходит для любой водопроводной воды. Мембрана способна выдать до 1,3 литров в минуту.

Atoll A-3500 STD Shuttle. Аналог предыдущей модели, но подходит для любой водопроводной воды. Мембрана способна выдать до 1,3 литров в минуту. · Гейзер Престиж 2 (без бака). Самый бюджетный вариант прямоточного фильтра. Подходит, если нужна чистая вода, и неважно, с какой скоростью она будет набираться.

Все эти модели можно найти в каталоге систем обратного осмоса на сайте специализированного магазина водоочистного оборудования.

На что обратить внимание при выборе

Важны производительность, качество корпуса и применяемых фильтрующих материалов. Также необходимо понимать, что большинство доступных по цене моделей комплектуются баком, от размера которого зависит, сколько чистой воды можно получить большим потоком одномоментно. Прямоточные системы дороже, но при этом они не способны дать такой же напор чистой воды, как из обычного крана.

В любом случае, если о водоочистном нет ни малейшего представления, лучше проконсультироваться со специалистами. Они посоветуют варианты в зависимости от качества исходной воды и преследуемых целей.