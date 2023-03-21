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Письмо себе через 10 лет
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ИноСМИ
Еще вчера человек мечтал о кругосветном путешествии, но уже сегодня он трубится над открытием собственного бизнеса. Иногда связь между прошлым и будущем еле ощутима и заметить ее невозможно. Чтобы понять себя и свои мотивы специалисты рекомендуют взглянуть на себя со стороны.
Зачем нужно письмо самому себе
Письмо, составленное сегодня с планами и надеждами, завтра станет ностальгией. Возможно, человек, к которому вы стеснялись подходить в будущем станет лучшим другом. Письмо себе писать стоит не просто так, а в особенный период жизни. К примеру, после крупного жизненного поражения или победы в Клубника казино официальный сайте.
Письмо из прошлого нужно для:
- · Анализа собственных приоритетов: вчера важным казалось получение высшего образования, а сегодня главное в жизни – ребенок. Расстановка приоритетов, изложенная в письме, помогает в принятии жизненно важных решений. Письмо поможет уделить внимание первостепенным целям, необходимым для достижения успеха;
- · Благодарность себе: важно сказать самому себе в будущем, что ты большой молодец. Не стоит сомневаться в собственных силах. Стоит изложить в письме все те эмоции и чувства, которые сегодня переполняют. Письмо – это дар, который может вселить надежду и помочь пройти очередные жизненные сложности;
- · Запечатление своей биографии: в будущем человек вряд ли вспомнит, что некая музыка заставляла его плакать навзрыд. Вряд ли вспомним, что спасли котенка на улице. А ведь помнить эмоции – это хорошо. Это то, что помогает двигаться вперед.
- · Тщательно изучить и проанализировать проблемы. Будущий вы можете не осознавать, что некие трудности сформировали характер, который так выручает в настоящем. К примеру, мужчина бы не превратился во владельца бизнеса, если бы не перенес конфликт на работе и не уволился.
Трудности, с которыми мы сегодня справляемся – заслуга нас в прошлом
Правила написания письма
Письмо в будущее – это не глупы отчет того, что сегодня было на обед. Его нужно писать, как настоящий роман и не ограничивать свое творчество. Чтобы составить письмо нужно выбрать:
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Формат. Подобрать цвет бумаги и ручки. Придумать куда будет помещено такое письмо. Современные технологии помогают сделать его каким угодно и отправить по электронной почте.
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Время, когда нужно прочесть письмо. Психологи рекомендуют прочесть послание не ранее чем через 5 лет после написания. Лучше написать его для конкретного случая: на 40-лете или когда ребенку исполнится 18 лет.
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Сформировать список того, что хочется изложить: что больше всего сейчас влияет на повседневную жизнь и эмоции (например, частое посещение Clubz clubnika для разгрузки эмоционального фона), какие мечты, что подталкивает к развитию и т.д.
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Не писать нереальные цели. Оцените собственные силы и предположите, что станете директором крупной компании. Поймите, что президентом США вам вряд ли удастся стать.
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Дать совет. Писать стоит на «легкую голову», говоря «а помнишь как было…?». Стоит излагать от чистого сердца.
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Попросить себя сделать нечто. Лучший вклад в собственное будущее.
Можно написать письмо сразу или выполнить задуманное в несколько подходов. То, что происходит сейчас больше никогда не повториться и это нужно ценить.
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