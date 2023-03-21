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Ученые определили список гормонов, непосредственно влияющих на старение
21.03.2023 14:52 — Новости Общества | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Главная причина старения – воздействие на организм гормонов. С каждым годом их количества вырабатывается все меньше. Как результат уменьшается костная масса, ухудшается состояние волос, кожи, а также снижается либидо.
Вещества, борющиеся со старостью
Естественную красоту человека помогает сохранять гормон, отвечающий за функционирование всех желез внутренней секреции, а также за обмен веществ в организме – тестостерон. Ученые утверждают, что главным показателем молодости есть количество в крови половых гормонов. Тестостерон вырабатывается надпочечниками. Он непосредственно связан с:
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Тиреотропный гормон
Гормон регулирует количество вырабатываемых веществ (в том числе гормонов) щитовидной железой. ТТГ (тиреотропный гормон) ускоряет процесс деления клеток. Если функция щитовидной железы нарушена, наблюдается гипертиреоз. Заболевание приводит к:
Нарушение выработки ТТГ также приводит к хроническим усталостям.
Соматотропин
Гормон роста обладает способностью ускорять и замедлять старение клеток. Исследования показали, что он способен улучшить физическое состояние пожилого человека. При нарушении выработки соматотропина наблюдаются частые отеки, вздутия, боли в суставах и мышцах, повышение давление, диабет, аномальным рост внутренних органов.
Впрочем, сохранить молодость помогает и любимое развлечение. Потому, если человеку нравятся азартные игры, го не должно ничего сдерживать, чтобы открыть эльдорадо казино официальный сайт и получить свою дозу гормона.
Мелатонин
Нервная система восстанавливается только во время сна. За его качество отвечает мелатонин. После всех фаз сна у человека наблюдается снижение подверженности депрессиям, возникает чувство удовлетворения жизнью и радость.
Гормон дарит активное долголетие, укрепляет иммунную систему, уменьшает мигрени.
Эстроген
Реагирует процессы, происходящие в эпидермисе. Малое количество гормона приводит к атрофии коллагена и скорым видимым возрастным изменениям. Снижается плотность костной ткани, уменьшается мышечный тонус.
Дегидроэпиандростерон
Нормальное количество гормона в организме предотвращает развитие рака, ожирения, сердечных заболеваний. Пик выработки ДГЭА приходится на подростковый возраст, в старости уровень снижается до 10%.
Кортизол
Повышенное количество гормона стресса приводит к распаду в организме белка, а из него состоят кости, мышцы, мозг, сердце. Если количество кортизола в норме, то у человека наблюдается нормальная масса тела и хорошее эмоциональное состояние.
Каждый человек в состоянии самостоятельно поддерживать оптимальный уровень гормонов в крови. Стоит только нормально питаться, иметь оптимальный режим сна и бодрствования.
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