Ученые определили список гормонов, непосредственно влияющих на старение

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Главная причина старения – воздействие на организм гормонов. С каждым годом их количества вырабатывается все меньше. Как результат уменьшается костная масса, ухудшается состояние волос, кожи, а также снижается либидо.

Вещества, борющиеся со старостью

Естественную красоту человека помогает сохранять гормон, отвечающий за функционирование всех желез внутренней секреции, а также за обмен веществ в организме – тестостерон. Ученые утверждают, что главным показателем молодости есть количество в крови половых гормонов. Тестостерон вырабатывается надпочечниками. Он непосредственно связан с:

· Мышечным тонусом и силой;

Мышечным тонусом и силой; · энергией тела;

энергией тела; · настроением,

настроением, · либидо;

либидо; · памятью.

Хронический стресс в результате, к примеру, отсутствия доступа к любимому развлечению в казино Эльдорадо ведет к резким перепадам настроения, гипер- или гипотонии, увеличению массы тела и т.д.

Тиреотропный гормон

Гормон регулирует количество вырабатываемых веществ (в том числе гормонов) щитовидной железой. ТТГ (тиреотропный гормон) ускоряет процесс деления клеток. Если функция щитовидной железы нарушена, наблюдается гипертиреоз. Заболевание приводит к:

· Сбоям работы сердечной мышцы;

Сбоям работы сердечной мышцы; · нервозности;

нервозности; · увеличению или уменьшению массы тела;

увеличению или уменьшению массы тела; · нарушениям сна;

нарушениям сна; · раздражению слизистой глазных яблок;

раздражению слизистой глазных яблок; · сухости кожных покровов;

сухости кожных покровов; · плохую переносимость низких температур.

Нарушение выработки ТТГ также приводит к хроническим усталостям.

Соматотропин

Гормон роста обладает способностью ускорять и замедлять старение клеток. Исследования показали, что он способен улучшить физическое состояние пожилого человека. При нарушении выработки соматотропина наблюдаются частые отеки, вздутия, боли в суставах и мышцах, повышение давление, диабет, аномальным рост внутренних органов.

Впрочем, сохранить молодость помогает и любимое развлечение. Потому, если человеку нравятся азартные игры, го не должно ничего сдерживать, чтобы открыть эльдорадо казино официальный сайт и получить свою дозу гормона.

Мелатонин

Нервная система восстанавливается только во время сна. За его качество отвечает мелатонин. После всех фаз сна у человека наблюдается снижение подверженности депрессиям, возникает чувство удовлетворения жизнью и радость.

Гормон дарит активное долголетие, укрепляет иммунную систему, уменьшает мигрени.

Эстроген

Реагирует процессы, происходящие в эпидермисе. Малое количество гормона приводит к атрофии коллагена и скорым видимым возрастным изменениям. Снижается плотность костной ткани, уменьшается мышечный тонус.

Дегидроэпиандростерон

Нормальное количество гормона в организме предотвращает развитие рака, ожирения, сердечных заболеваний. Пик выработки ДГЭА приходится на подростковый возраст, в старости уровень снижается до 10%.

Кортизол

Повышенное количество гормона стресса приводит к распаду в организме белка, а из него состоят кости, мышцы, мозг, сердце. Если количество кортизола в норме, то у человека наблюдается нормальная масса тела и хорошее эмоциональное состояние.

Каждый человек в состоянии самостоятельно поддерживать оптимальный уровень гормонов в крови. Стоит только нормально питаться, иметь оптимальный режим сна и бодрствования.