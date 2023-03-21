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Ученые определили список гормонов, непосредственно влияющих на старение

21.03.2023 14:52 — Новости Общества | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Главная причина старения – воздействие на организм гормонов. С каждым годом их количества вырабатывается все меньше. Как результат уменьшается костная масса, ухудшается состояние волос, кожи, а также снижается либидо. 

Вещества, борющиеся со старостью

Естественную красоту человека помогает сохранять гормон, отвечающий за функционирование всех желез внутренней секреции, а также за обмен веществ в организме – тестостерон. Ученые утверждают, что главным показателем молодости есть количество в крови половых гормонов. Тестостерон вырабатывается надпочечниками. Он непосредственно связан с:

  • · Мышечным тонусом и силой;
  • · энергией тела;
  • · настроением,
  • · либидо;
  • · памятью.

Хронический стресс в результате, к примеру, отсутствия доступа к любимому развлечению в казино Эльдорадо ведет к резким перепадам настроения, гипер- или гипотонии, увеличению массы тела и т.д.

Ученые определили список гормонов, непосредственно влияющих на старение


Тиреотропный гормон

Гормон регулирует количество вырабатываемых веществ (в том числе гормонов) щитовидной железой. ТТГ (тиреотропный гормон) ускоряет процесс деления клеток. Если функция щитовидной железы нарушена, наблюдается гипертиреоз. Заболевание приводит к:

  • · Сбоям работы сердечной мышцы;
  • · нервозности;
  • · увеличению или уменьшению массы тела;
  • · нарушениям сна;
  • · раздражению слизистой глазных яблок;
  • · сухости кожных покровов;
  • · плохую переносимость низких температур.

Нарушение выработки ТТГ также приводит к хроническим усталостям.

Соматотропин

Гормон роста обладает способностью ускорять и замедлять старение клеток. Исследования показали, что он способен улучшить физическое состояние пожилого человека. При нарушении выработки соматотропина наблюдаются частые отеки, вздутия, боли в суставах и мышцах, повышение давление, диабет, аномальным рост внутренних органов.

Ученые определили список гормонов, непосредственно влияющих на старение


Впрочем, сохранить молодость помогает и любимое развлечение. Потому, если человеку нравятся азартные игры, го не должно ничего сдерживать, чтобы открыть эльдорадо казино официальный сайт и получить свою дозу гормона. 

Мелатонин

Нервная система восстанавливается только во время сна. За его качество отвечает мелатонин. После всех фаз сна у человека наблюдается снижение подверженности депрессиям, возникает чувство удовлетворения жизнью и радость.

Гормон дарит активное долголетие, укрепляет иммунную систему, уменьшает мигрени.

Эстроген

Реагирует процессы, происходящие в эпидермисе. Малое количество гормона приводит к атрофии коллагена и скорым видимым возрастным изменениям. Снижается плотность костной ткани, уменьшается мышечный тонус.

Дегидроэпиандростерон

Нормальное количество гормона в организме предотвращает развитие рака, ожирения, сердечных заболеваний. Пик выработки ДГЭА приходится на подростковый возраст, в старости уровень снижается до 10%.

Кортизол

Повышенное количество гормона стресса приводит к распаду в организме белка, а из него состоят кости, мышцы, мозг, сердце. Если количество кортизола в норме, то у человека наблюдается нормальная масса тела и хорошее эмоциональное состояние.

Каждый человек в состоянии самостоятельно поддерживать оптимальный уровень гормонов в крови. Стоит только нормально питаться, иметь оптимальный режим сна и бодрствования. 

 
 
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