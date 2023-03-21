Автомобили знаменитых игроков в покер

Источник материала: ИноСМИ

Стремительная популяризация игры в покер на реальные деньги началась достаточно давно, с десяток лет назад. Карточная азартная игра приобрела колоссальную известность и пользуется спросом практически по всему миру, в том числе в lev cazinos, а в большинстве прогрессивных стран была официально признана отдельным видом спорта. Из огромного количества покеристов можно выделить нескольких, которые достигли мировой известности. Разумеется, они могут позволить себе многое, в том числе реализовывать свои автомобильные предпочтения после выигрыша. Какие же авто предпочитают лучшие игроки в покер?

Сколько зарабатывают покеристы

Турниры – популярное азартное развлечение, в чем можно убедиться, зайдя в клуб Лев официальный сайт или другое казино. Игроки соревнуются между собой, играя не только на слотах, но и в покер. Ежегодно проводятся сотни престижных покерных турниров, которые собирают за столами лучших игроков со всего земного шара. В таких мероприятиях разыгрываются огромные денежные фонды, которые могут достигать сотен миллионов долларов. Поэтому у знаменитых мировых покеристов нет финансовых проблем, что позволяет им покупать и даже коллекционировать дорогие авто.

На чем ездят лучшие игроки в покер

Обзор автомобильных предпочтений известных игроков в покер стоит начать с представителя Украины. Лучшим украинским покеристом в последние годы является Евгений Качалов. Уроженец Киева стабильно занимает лидирующие места в мировом рейтинге WSOP, а общее количество призовых, которые он заработал за профессиональную карьеру, превышает 9 млн долларов.

Евгений Качалов не является ярым автолюбителем. Частые поездки и перелеты лишают его возможности постоянно находиться за рулем, поэтому ему удобнее пользоваться услугами такси. Но в Лас-Вегасе, где у игрока есть личный особняк, в гараже стоит «скромная» Audi A6 2013 года выпуска. Такое авто стоит 90 000 долларов. Но это, пожалуй, самая «низкая» цена:

Американец Фил Айви – один из самых успешных покеристов за всю историю. Игрок отдает предпочтение немецкой надежности и скорости: его выбор − Mercedes Benz SLR McLaren 2005 года, способного выдавать мощность в 625 лошадиных сил. Суперкар стал результатом сотрудничества корпораций Мерседес Бенц и МакЛарен. До 100 километров машина разгоняется менее чем за 4 секунды: отличный показатель для бесстрашного хозяина. Ванесса Руссо – известная представительница покерного сообщества с богатым послужным списком побед и призовых (3,5 млн долларов). Уроженка Нью-Йорка приобрела себе автомобиль Bentley GT, стоимость которого составляет 320 000 долларов. Также в гараже Руссо находится Lamborghini Gallardo с именными номерами. К слову, GT − чрезвычайно популярное авто среди успешных профессиональных спортсменов, кинознаменитостей и миллионеров. Учитывая, что покер является спортом, то обстоятельство, что Ванесса выбрала именно эту модель, можно считать весьма символичным. Патрик Антониус – игрок в покер из Финляндии, за время карьеры накопивший 12 млн долларов. Выбором Патрика стал надежный Asto Martin Vanquish. Игрок явно не скромничает: ценны машины превышает 300 000 долларов. Впрочем, для Патрика, выигравшего в 2009 году один из самых больших банков в истории онлайн покера (1,3 млн долларов), такая стоимость вполне по плечу.

Разумеется, это далеко не все известные покеристы, которые могут себе позволить роскошные автомобили. А почему нет? Покер – игра непростая, требующая огромного опыта, знаний и навыков. Неудивительно, что она интересует огромное количество людей.