Горнолыжный центр «Силичи»: чем заняться летом и зимой

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Хотя выражение «горнолыжный курорт» автоматически направляет мысли на зимние виды спорта, некоторые ГЛК предлагают ряд активностей, которые отлично подходят и для летнего отдыха. В числе таких курортов – «Силичи» в Логойском районе. Что это такое и чем там можно заняться, рассказывает портал Travel.by.

История создания

ГЛК находится в географически удачном месте – на холмах с наибольшим перепадом высот в Беларуси. Основали комплекс в 2004 году, а всего через несколько месяцев он уже начал принимать первых гостей.

Сначала в числе развлечений были только лыжи, сноуборд и еще кое-что по мелочи. Но постепенно горнолыжный центр развивался, обрастая новыми трассами и удобствами. А когда еще и искусственно увеличили высоту холмов, курорт стал еще популярнее.

Сейчас «Силичи» предлагают огромный выбор летних и зимних развлечений для взрослых и детей. Сюда ездят не только лыжники и сноубордисты, но и все любители активного отдыха и спорта. А еще при ГЛК работает велнес-центр, который тоже очень любят туристы. Среди его услуг:

· сауна;

сауна; · гимнастика;

гимнастика; · массаж;

массаж; · янтаротерапия;

янтаротерапия; · галотерапия и др.

Добавим, что находятся «Силичи» в красивой и живописной местности, так что здесь приятно и просто отдохнуть, полюбоваться природой.

Чем заняться зимой

Главное достояние курорта – конечно, лыжные трассы. Их здесь десять, у всех разная длина и уровень сложности, так что кататься могут как новички, так и профессионалы. Хозяева курорта при необходимости подсыпают искусственный снег, так что даже в малоснежные зимы трассы в рабочем состоянии. К началу трасс туристов доставляют подъемники.

Среди других развлечений – катания на сноубордах, тюбах («ватрушках»), крытый каток. Работают пункты проката спортивного инвентаря, так что отсутствие оборудования не помешает вам насладиться зимним отдыхом.

Чем заняться летом

Но и в теплые месяцы «Силичи» рады гостям и знают, что им предложить. Во-первых, вам наверняка понравится прогулка по эко-тропе, проходящей по красивому лесному массиву. Очарование маршруту придаст чистый бодрящий воздух, пение птиц и возможность увидеть животных, обитающих в лесу.

Далее, на курорте можно заняться рыбной ловлей в местном пруду, поиграть в волейбол, баскетбол, пейнтбол и другие спортивные игры. Проложены дорожки для катания на роликах, велосипедах и самокатах.

В «Силичах» можно остановиться и на несколько дней: есть гостиница и симпатичные деревянные коттеджи. Не станет проблемой и питание: в центре работает несколько ресторанов и кафе. А еще есть закрытые и открытые беседки и барбекю-зоны со всем необходимым для приготовления блюд на свежем воздухе.