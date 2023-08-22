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Изготовление и продажа рюкзаков от компании «Студия58»: заказать онлайн

22.08.2023 12:32 — Новости Общества | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Школьные, городские рюкзаки, модели для ноутбуков, стильные поясные и спортивные сумки — эти аксессуары незаменимы в разных условиях эксплуатации. Они обеспечивают комфортную транспортировку личных вещей, лэптопов, цифровой техники, документов. Рюкзаки и сумки дополняют стиль, модные образы своих владельцев. Подобрать конкретную модель или заказать индивидуальный пошив можно в компании «Студия58». Белорусский производитель предоставляет большой выбор прочных и эстетичных аксессуаров на любой вкус. Пошив поясных сумок и рюкзаков позволяет получить уникальный товар отличного качества.

Особенности ассортимента

Оригинальные и красивые, долговечные и удобные в эксплуатации сумки и рюкзаки для ноутбуков от Studio58 изготавливаются белорусской компанией уже более десяти лет. Недорогие фирменные аксессуары из текстиля высокого качества и с прочной фурнитурой оперативно доставляются по Минску и другим городам РБ. На сумки и рюкзаки дается 12-месячная гарантия. В большой коллекции от белорусского производителя представлены:

  • • удобные рюкзаки «ролл-топ»;
  • • поясные и спортивные сумки;
  • • школьные и велорюкзаки;
  • • мужские и женские аксессуары;
  • • сумки «мессенджер», «слинг», дорожные модели;
  • • городские рюкзаки.

Отдельная категория популярных товаров — рюкзаки для ноутбуков. Они представлены в черных, бежевых, оливковых, темно-зеленых, коричневых и других цветах. Эти изделия отличаются наличием специального отделения под лэптопы (от 15 до 17 дюймов). Они изготавливаются из нейлона, полиэстера, имеют удобные шлейки, оснащаются дополнительными отсеками и кармашками для документов.


Пошив на заказ

Востребованная услуга от производителя — изготовление на заказ. Вы можете заказать рюкзак Студия58 с доставкой по РБ. На аксессуары по желанию клиентов наносятся логотипы. Дизайнерская продукция пользуется спросом у частных клиентов и организаций. Брендированные рюкзаки и сумки выступают в качестве эффективного рекламного инструмента.

В компании «Студия58» можно заказать аксессуары из разных материалов в стандартном или оригинальном исполнении, любых размеров. Для нанесения логотипов специалисты используют технологии тиснения, шелкографии, сублимации. Применяется и термотрансферная печать. Производственные линии компании постоянно совершенствуются, чтобы предлагать клиентам продукцию высокого качества.

 
 
 
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  • Изготовление и продажа рюкзаков от компании «Студия58»: заказать онлайн 12:29, ИноСМИ
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