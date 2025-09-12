Главная → Новости → Новости Общества Фильтры для масок и полумасок: выбор, классы и совместимость ИноСМИ 12.09.2025 15:48 — Новости Общества Размер текста: A A A Источник материала: ИноСМИ Запах растворителя, пыль от шлифования, дым — мы замечаем проблему, когда становится поздно: щиплет глаза, першит в горле, кружится голова. Носить маску или полумаску — уже половина дела. Вторая половина — подобрать правильный фильтр. От него зависит, действительно ли вы защищены от конкретной опасности, сколько времени сможете работать без риска и насколько удобно будет дышать. Что такое фильтр и как он работает Фильтр — это сменный картридж для маски/полумаски, который задерживает аэрозоли (пыли, дым, туман) и/или сорбирует газы и пары. · Противоаэрозольные фильтры (P-серия) используют волокнистую мембрану и электростатический эффект для улавливания частиц.

· Противогазовые фильтры (буквенные марки А/B/E/K/AX и др.) содержат активированный уголь и каталитические добавки, поглощающие пары химических веществ. Комбинированные картриджи объединяют оба принципа (например, A2P3). Термины в статье опираются на EN 143 (фильтры P1–P3) и EN 14387 (фильтры по газам/парам: A, B, E, K, AX и классы 1–2). Национальные версии: ГОСТ EN 14387-2014, ГОСТ EN 143-2018. Маркировки и классы: коротко и по делу Противогазовые фильтры (EN 14387) · A — органические пары с tкип > 65 °C (растворители, краски).

· AX — органические пары с tкип ≤ 65 °C (более летучие).

· B — неорганические газы (кроме CO).

· E — кислые газы (SO₂ и др.).

· K — аммиак и амины. Класс 1 или 2 отражает ёмкость сорбента (2 — выше). Пример: A2 — больший запас по органическим парам. Противоаэрозольные фильтры (EN 143) · P1 — защита от крупной пыли (низкая эффективность).

· P2 — средняя эффективность для большинства задач в строительстве/ремонте.

· P3 — высокая эффективность для мелкодисперсной пыли, дыма металлов. Комбинации Смешанные риски — берите комбинированные картриджи: A1P2, A2P3, K2P3 и т. п. Чем выше цифра у A/B/E/K и P, тем выше потенциал защиты (при правильной эксплуатации). Совместимость и типы соединений Важный момент — тип крепления: · Резьба Rd40 — универсальная круговая резьба Ø40 мм, часто совместима между брендами.

· Байонет (двойной/одинарный) — фирменные коннекторы; обычно совместимость только в рамках бренда/серии. Проверьте руководство к вашей маске/полумаске: согласование интерфейса — обязательное условие безопасности. Срок службы и когда менять фильтр · По газам/парам: меняйте при первых признаках «прорыва» — почувствовали запах/вкус вещества — пора менять, даже если ресурс «по паспорту» не исчерпан. Время работы зависит от концентрации загрязнителя, влажности, температуры и дыхательной нагрузки.

· По аэрозолям: ориентируйтесь на рост сопротивления дыханию и визуальное загрязнение.

· Общие правила хранения: держите картриджи в герметичном пакете/контейнере, отдельно от источников запахов и влаги. После вскрытия сорбент «стареет» даже без использования. Частые задачи и решения · Покраска, растворители, лаки : A1/A2; при пыли от шлифовки — A1P2 или A2P3.

· Очистка с аммиаком/щелочами : K1/K2; при аэрозолях — K2P3.

· Кислые газы (напр. SO₂) : E1/E2; при наличии пыли — E2P3.

· Металлообработка, сварочный дым: чаще P3 (если нет газовой фазы — достаточно чисто P3). Примечание: угарный газ (CO) типовыми фильтрами не задерживается — нужна изолирующая защита (СИЗОД с подачей воздуха). Чек-лист перед покупкой Определите тип загрязнения: газ/пары, аэрозоли или их сочетание. Сверьте маркировку с риском: A/B/E/K/AX и/или P1–P3. Уточните класс ёмкости: «1» или «2» (для длительных работ выбирайте выше). Проверьте совместимость соединения (Rd40, байонет и т. д.). Оцените условия работы: концентрация, температура, влажность, длительность смены. Не забудьте про герметичность посадки — проведите «fit-check» перед началом работ. Организуйте учёт замены: подпишите дату вскрытия и ведите журнал.