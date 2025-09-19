ПОМОГИТЕ СПАСТИ ПАПУ ЧЕТВЕРЫХ ДЕВОЧЕК‼️

Источник материала: ИноСМИ

Я — Светлана, жена Виктора Татаринова. Моему мужу всего 44 года. Мы вместе 15 лет, у нас — четверо чудесных дочерей.

Ещё этой зимой мы радовались жизни: переехали в наш новый дом, мечтали, строили планы… И вдруг моему супругу поставили страшный диагноз — рак желудка 4-й стадии агрессивную форму с метастазами (инфильтративная форма с диссеминацией по брюшине , аденокарцинома солидно-криброзного строения G3).

Виктор — сильный, добрый, светлый человек, который всегда помогал другим. Но болезнь пришла внезапно.

Белорусские врачи сделали всё, что могли. Теперь единственный шанс — лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) и дорогостоящий препарат «Цирамза».

Нужно минимум 5 курсов, на которые уйдет больше миллиона российских рублей, а страховка их не покрывает.

20 июля 2025 года мы с мужем обвенчались. Он — в строгом костюме, я — в скромном белом платье, рядом — наши ангелы-хранители, четыре дочери. Они пока не понимают, что их папа ведёт самую важную битву в своей жизни.

Как вы можете помочь:

· Перевести любую сумму на лечение

Поделиться этой историей у себя · Дать контакты благотворительных фондов и врачей

Реквизиты для помощи (Беларусбанк):

BYN: BY94 AKBB 3134 0000 0298 0007 0000

EUR: BY62 AKBB 3134 2000 0119 7007 0000

RUB: BY03 AKBB 3134 3000 0130 1007 0000

USD: BY68 AKBB 3134 1000 0139 4007 0000

Быстрый способ помочь - пополнить баланс МТС: +375 33 678-55-56

Реквизиты для помощи (СБЕРБАНК):

По номеру ТЕЛЕФОНА: +37529-237-60-07 (для клиентов банка) или

BYN: 9112 3880 7185 7077 на имя SVIATLANA TATARYNAVA

RUB: 9112 3880 0168 7677 на имя SVIATLANA TATARYNAVA

Контакт: +375 29 237 60 07 (Светлана)

Каждый ваш рубль, каждый репост, каждое слово поддержки — это наш шаг к победе!

Пожалуйста, помогите Виктору жить. Мы верим, что вместе сможем сделать чудо!

P.S. Если у вас есть информация о других возможностях лечения этого заболевания или контакты благотворительных фондов, которые могут помочь — пожалуйста, сообщите.

Ниже приведены подтверждающие документы.