ПОМОГИТЕ СПАСТИ ПАПУ ЧЕТВЕРЫХ ДЕВОЧЕК‼️
Я — Светлана, жена Виктора Татаринова. Моему мужу всего 44 года. Мы вместе 15 лет, у нас — четверо чудесных дочерей.
Ещё этой зимой мы радовались жизни: переехали в наш новый дом, мечтали, строили планы… И вдруг моему супругу поставили страшный диагноз — рак желудка 4-й стадии агрессивную форму с метастазами (инфильтративная форма с диссеминацией по брюшине , аденокарцинома солидно-криброзного строения G3).
Виктор — сильный, добрый, светлый человек, который всегда помогал другим. Но болезнь пришла внезапно.
Белорусские врачи сделали всё, что могли. Теперь единственный шанс — лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) и дорогостоящий препарат «Цирамза».
Нужно минимум 5 курсов, на которые уйдет больше миллиона российских рублей, а страховка их не покрывает.
20 июля 2025 года мы с мужем обвенчались. Он — в строгом костюме, я — в скромном белом платье, рядом — наши ангелы-хранители, четыре дочери. Они пока не понимают, что их папа ведёт самую важную битву в своей жизни.
Каждый ваш рубль, каждый репост, каждое слово поддержки — это наш шаг к победе!
Пожалуйста, помогите Виктору жить. Мы верим, что вместе сможем сделать чудо!
P.S. Если у вас есть информация о других возможностях лечения этого заболевания или контакты благотворительных фондов, которые могут помочь — пожалуйста, сообщите.
Ниже приведены подтверждающие документы.
