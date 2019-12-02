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Бахар перейдет в минское «Динамо»», Шевченко – в брестское «Динамо»
03.12.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Два футболиста «Минска» сменят клубную прописку в межсезонье.
Полузащитник Иван Бахар перейдет в минское «Динамо», нападающий
В нынешнем сезоне Шевченко забил 4 гола в 29 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите
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Два футболиста «Минска» сменят клубную прописку в межсезонье.
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