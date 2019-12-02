Бахар перейдет в минское «Динамо»», Шевченко – в брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Два футболиста «Минска» сменят клубную прописку в межсезонье.

Полузащитник Иван Бахар перейдет в минское «Динамо», нападающий Евгений Шевченко – в брестское «Динамо». Об этом сообщили в сюжете «Панорамы» на «Беларусь 1».

В нынешнем сезоне Шевченко забил 4 гола в 29 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь. На счету Бахара 7 голов и 4 голевые передачи в 29 матчах высшей лиги.