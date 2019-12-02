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Бахар перейдет в минское «Динамо»», Шевченко – в брестское «Динамо»

03.12.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Два футболиста «Минска» сменят клубную прописку в межсезонье.

Полузащитник Иван Бахар перейдет в минское «Динамо», нападающий Евгений Шевченко – в брестское «Динамо». Об этом сообщили в сюжете «Панорамы» на «Беларусь 1».

В нынешнем сезоне Шевченко забил 4 гола в 29 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь. На счету Бахара 7 голов и 4 голевые передачи в 29 матчах высшей лиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Два футболиста «Минска» сменят клубную прописку в межсезонье.
 
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