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Генсек БФБ Маринина – о непродлении контракта с Левченко: «Никаких комментариев не будет»

06.12.2019 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина не стала комментировать информацию о непродлении контракта с игроком сборной Еленой Левченко.

«Никаких комментариев не будет. До свидания. Спасибо», – сказала Маринина.

Напомним, что по оперативный комментарий у федерации после выступления Елены Левченко получить не удалось, так как Анастасия Маринина находилась в отпуске.

Ранее Левченко в интервью Tribuna.com сообщила, что представители национальной команды не связывались с ней для приглашения в сборную. Баскетболистка ждала вызова в команду, была готова помочь коллективу, однако, по словам спортсменки, «федерация попользовалась ею и бросила».

«Хотелось бы капельку человеческого уважения». Левченко убрали из сборной, лишили ставки, зачем-то придумали травму

Топы белорусского баскетбола жалуются, что их не подпускают к сборной и федерации. Проверили, так ли это

 
 
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Генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина не стала комментировать информацию о непродлении контракта с...
 
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