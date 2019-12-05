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Генсек БФБ Маринина – о непродлении контракта с Левченко: «Никаких комментариев не будет»
06.12.2019 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина не стала комментировать информацию о непродлении контракта с игроком сборной Еленой Левченко.
«Никаких комментариев не будет. До свидания. Спасибо», – сказала Маринина.
Напомним, что по оперативный комментарий у федерации после выступления Елены Левченко получить не удалось, так как Анастасия Маринина находилась в отпуске.
Ранее Левченко в интервью Tribuna.com сообщила, что представители национальной команды не связывались с ней для приглашения в сборную. Баскетболистка ждала вызова в команду, была готова помочь коллективу, однако, по словам спортсменки, «федерация попользовалась ею и бросила».
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Генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина не стала комментировать информацию о непродлении контракта с...
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