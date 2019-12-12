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Гончаренко о дисквалификации за мат: «Оператор бегает за мной, когда у нас половина стадиона уходит во время матча»

13.12.2019 01:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о дисквалификации за мат в адрес судей в РПЛ и возможных санкциях в отношении президента клуба Евгения Гинера, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Ваше отношение к бану в РПЛ? Завтра еще будут рассматривать слова Гинера. Какое отношение к этому?

– Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи».

Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.

У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат.

Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут.

Это ситуация непонятна, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей, – сказал Гончаренко.

Гинер в огне из-за судейства: назвал Егорова взяточником и предложил ему застрелиться

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о дисквалификации за мат в адрес судей в РПЛ и возможных санкциях в отношении президента клуба Евгения...
 
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