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Владимир Базанов: «Динамо» ищет инвестора, но если ничего не поменяется, то «Минску» придется уйти в первую лигу»
13.12.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту «Прессбола» Юрию Довнару рассказал о нынешней ситуации в «Динамо» и «Минске», где у обоих клубов один собственник – Мингорисполком.
– Что о известно по поводу нового собственника минского «Динамо»?
– Сейчас собственник «Динамо» – Мингорисполком. Пока ничего не поменялось. Поэтому федерация должна держать в уме, что есть еще ФК «Минск», который тоже курирует Мингорисполком. С этой ситуацией придется разбираться, потому что у одного собственника не может быть двух клубов в высшей лиге. «Динамо», как известно, активно ищет
– А вопрос слияния «Минска» и «Динамо» стоит на повестке дня? И как к этому отнесется федерация?
– Думаю, что сейчас так вопрос не стоит. И,
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Владимир Базанов: «Динамо» ищет инвестора, но если ничего не поменяется, то «Минску» придется уйти в первую лигу»
Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту «Прессбола» Юрию Довнару рассказал о нынешней ситуации в «Динамо» и «Минске», где у обоих клубов один...
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