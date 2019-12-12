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Владимир Базанов: «Динамо» ищет инвестора, но если ничего не поменяется, то «Минску» придется уйти в первую лигу»

13.12.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту «Прессбола» Юрию Довнару рассказал о нынешней ситуации в «Динамо» и «Минске», где у обоих клубов один собственник – Мингорисполком.

Что о известно по поводу нового собственника минского «Динамо»?

– Сейчас собственник «Динамо» – Мингорисполком. Пока ничего не поменялось. Поэтому федерация должна держать в уме, что есть еще ФК «Минск», который тоже курирует Мингорисполком. С этой ситуацией придется разбираться, потому что у одного собственника не может быть двух клубов в высшей лиге. «Динамо», как известно, активно ищет
инвестора, время еще есть. Но если ничего не
поменяется, то «Минску» придется уйти в первую
лигу – как команде, которая заняла более низкое
место.

А вопрос слияния «Минска» и «Динамо» стоит на повестке дня? И как к этому отнесется федерация?

– Думаю, что сейчас так вопрос не стоит. И,
естественно, федерации не хотелось бы подобного исхода. Потерять какой-то из этих клубов, понятно, неправильно. Мне кажется, все будет нормально, – сказал Базанов.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту «Прессбола» Юрию Довнару рассказал о нынешней ситуации в «Динамо» и «Минске», где у обоих клубов один...
 
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