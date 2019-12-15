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Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «Андриевский сработал бы лучше Вудкрофта. Для меня это вообще не вопрос»
16.12.2019 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший спортивный директор минского
– Перед назначением Вудкрофта была странная история с Александром Андриевским, которого то назначали тренером «Динамо», то нет. Ваша реакция на это?
– С нашими не церемонятся. Как только Андриевский озвучил, что он хочет сделать, рассказал про свое видение и систему, его сразу же и уволили :). Это Вудкрофт для руководства «зубров» священная корова, а не Бык (хоккейное прозвище Андриевского –
– Вы с Андриевским поработали. Насколько он был бы эффективен в нынешнем «Динамо»?
– На сегодняшний день у Александра Леонидовича за плечами солидный тренерский опыт работы в
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