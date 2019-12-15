Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «Андриевский сработал бы лучше Вудкрофта. Для меня это вообще не вопрос»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского Олег Иванов считает, что Александр Андриевский на посту глаквкома «зубров» работал бы эффективнее, чем .

– Перед назначением Вудкрофта была странная история с Александром Андриевским, которого то назначали тренером «Динамо», то нет. Ваша реакция на это?

– С нашими не церемонятся. Как только Андриевский озвучил, что он хочет сделать, рассказал про свое видение и систему, его сразу же и уволили :). Это Вудкрофт для руководства «зубров» священная корова, а не Бык (хоккейное прозвище Андриевского – .com). Это совершенно точно.

– Вы с Андриевским поработали. Насколько он был бы эффективен в нынешнем «Динамо»?

– На сегодняшний день у Александра Леонидовича за плечами солидный тренерский опыт работы в . Я уверен, что при тех бонусах, которые получил Вудкрофт – количество легионеров, кредит доверия и так далее, – Андриевский сработал бы лучше. Для меня это вообще не вопрос, – сказал Иванов.

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