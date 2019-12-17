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Большой хоккей возвращается в Пинск! «Пинские ястребы» попробуют добыть первую победу в переходном турнире

18.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Большой хоккей возвращается в Пинск! «Пинские ястребы» попробуют добыть первую победу в переходном турнире

Сегодня в 19:00 «Пинские ястребы» на площадке ледовой арены ПолесГУ сразятся с «Лидой». Клуб оставил послание для болельщиков:

«После продолжительного периода большой хоккей возвращается в Пинск. Давайте соберём СЕГОДНЯ в 19:00 полные трибуны ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ поддержать любимую команду и все вместе добудем первую победу в переходном турнире! #мыанея Мы! А не я.» 

Напомним, недавно стало известно, что «Пинские ястребы» подписали трех игроков. 

 
 
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> Сегодня в 19:00 «Пинские ястребы» на площадке ледовой арены ПолесГУ сразятся с «Лидой». Клуб оставил послание для болельщиков: «После продолжительного...
 
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