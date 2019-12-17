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Большой хоккей возвращается в Пинск! «Пинские ястребы» попробуют добыть первую победу в переходном турнире
18.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня в 19:00 «Пинские ястребы» на площадке ледовой арены ПолесГУ сразятся с «Лидой». Клуб оставил послание для болельщиков:
Напомним, недавно стало известно, что
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Большой хоккей возвращается в Пинск! «Пинские ястребы» попробуют добыть первую победу в переходном турнире
> Сегодня в 19:00 «Пинские ястребы» на площадке ледовой арены ПолесГУ сразятся с «Лидой». Клуб оставил послание для болельщиков: «После продолжительного...
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