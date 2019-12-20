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В Островце будет построен Ледовый дворец. В 2020-м году там будет введена в эксплуатацию АЭС

21.12.2019 00:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко указом № 468 утвердил государственную инвестиционную программу на 2020 год.

На финансирование 107 объектов, включенных в программу, предполагается направить 581 млн рублей.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности, говорится в сообщении.

В частности, 134 млн рублей будут направлены из резервного фонда президента, 105 млн – из целевого фонда национального развития.

В следующем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 27 объектов, в том числе крытой ледовой площадки и автовокзала в Островце, средней школы и общежития Национального детского технопарка, детских дошкольных учреждений в Минской области, храма Александра Невского на Военном кладбище в Минске, центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске, моста через реку Западный Буг на автомобильной дороге Р94 Брест — граница Польши (Домачево), 7 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот.

Всего в 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию 48 объектов. Будут построены районная больница, центр творчества молодежи в Островце, школа Национального детского технопарка в Минске, спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств, центр безопасности МЧС в Минске, взрослая и детская поликлиники в Гомеле. Предусматривается завершение реконструкции республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Свято-Успенского монастыря в Жировичах Слонимского района и других объектов.

Обилие объектов в Островце можно объяснить намеченным на следующий год вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.

 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко указом № 468 утвердил государственную инвестиционную программу на 2020 год.
 
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