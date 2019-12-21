﻿ НБА. «Клипперс» разгромили «Сан-Антонио» в гостях, «Финикс» уступил «Хьюстону» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Клипперс» разгромили «Сан-Антонио» в гостях, «Финикс» уступил «Хьюстону» и другие матчи

22.12.2019 07:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. 

«Клипперс» Ленарда разгромили «Сан-Антонио» в гостях. «Финикс» уступил «Хьюстону» Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Юта 107:114 (33:31, 31:25, 22:28, 21:30)
Дата проведения
22 декабря, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Розир (29), Грэм (22), Бриджес (8), Батюм (5), Бийомбо (2)  старт; Зеллер (13 + 8 подборов), Коди Мартин (11), Монк (10), Марв. Уильямс (7).
Юта
Богданович (26), Митчелл (20 + 9 передач), Гобер (17 + 19 подборов), Инглс (14 + 7 передач + 8 потерь), О'Нил (11)  старт; Мудиай (12), Ньянг (9), Грин (5), Дэвис (0), Брэдли (0).

Бруклин – Атланта 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)
Дата проведения
22 декабря, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Динуидди (39 + 6 передач), Темпл (25), Харрис (18), Принс (12 + 10 подборов), Аллен (6 + 8 подборов)  старт; Джордан (12 + 20 подборов + 6 передач), Куруц (6), Чендлер (4), Луваву-Кабарро (0).
Атланта
Янг (47 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хантер (14), Хертер (9 + 6 передач), Реддиш (4), Фернанду (1)  старт; Лень (23 + 14 подборов), Бембри (9), Паркер (5), Крэбб (0), Картер (0).

Филадельфия – Вашингтон 125:108 (32:25, 33:28, 23:27, 37:28)
Дата проведения
22 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Ричардсон (21), Эмбиид (21 + 13 подборов), Харрис (16), Симмонс (14 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Хорфорд (13 + 9 подборов)  старт; Берк (12), Тайбулл (9), Эннис (7), Коркмаз (6), Скотт (6), Пелл (0).
Вашингтон
Бил (36 + 8 подборов + 6 передач), Томас (20), Бертанс (9 + 9 подборов), Маинми (7 + 8 подборов), Бонга (2)  старт; Браун (19), Пасечник (11), Мэтьюз (2), Скофилд (2), Смит (0).

Детройт – Чикаго 107:119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)
Дата проведения
22 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-ф Моррис (23 + 6 передач), Драммонд (19 + 14 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Кеннард (16 + 5 потерь), Снелл (11), Браун (4)  старт; Фрэйзер (13 + 9 передач), Гэллоуэй (10), Макер (7), Михайлюк (4).
Чикаго
Лавин (33 + 5 потерь), Саторански (16 + 8 подборов), Маркканен (15 + 7 подборов), Картер (12 + 12 подборов), Данн (9)  старт; Уайт (19), Янг (8), Гэффорд (4), Арчидиаконо (3), Валентайн (0).

Нью-Йорк – Милуоки 102:123 (23:37, 31:31, 16:27, 32:28)
Дата проведения
22 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Рэндл (20 + 8 подборов), Барретт (17), М-с Моррис (11), Пэйтон (6 + 10 передач), Гибсон (2)  старт; Нокс (19), Портис (7 + 9 подборов), Робинсон (6), Трир (5), Ниликина (4), Дотсон (3), Смит (2).
Милуоки
Миддлтон (23 + 5 потерь), Я. Адетокумбо (22 + 11 подборов + 10 передач), Б. Лопес (14 + 7 подборов + 7 блок-шотов), Дивинченцо (13 + 7 подборов), Ильясова (10)  старт; Корвер (17), Хилл (10), Браун (6), Т. Адетокумбо (4), Уилсон (3 + 7 подборов), Р. Лопес (1), Коннотон (0).

Мемфис – Сакраменто 119:115 (23:21, 37:29, 31:28, 28:37)
Дата проведения
22 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Джарен Джексон (18 + 4 блок-шота), Краудер (17 + 10 подборов), Брукс (16), Морэнт (13 + 5 потерь), Хилл (9), Джош Джексон (0)  старт; Аллен (13), Джонс (12), Мелтон (11), Кларк (8), Андерсон (2), Кабокло (0).
Сакраменто
Барнс (25), Фокс (22), Холмс (18 + 12 подборов), Бьелица (15), Хилд (8)  старт; Ариза (13 + 8 подборов), Бэгли (11 + 11 подборов), Джозеф (3).

Сан-Антонио – Клипперс 109:134 (31:33, 30:39, 22:38, 26:24)
Дата проведения
22 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Дерозан (24), Олдридж (12), Мюррей (10 + 6 передач), Форбс (5), Лайлс (0)  старт; Белинелли (17), Уайт (10), Миллс (9), Гэй (7), Пелтль (6 + 4 блок-шота), Уокер (4), Кэрролл (3), Мету (2).
Клипперс
Ленард (26 + 7 подборов + 9 передач), Харклесс (15), Зубац (15), Джордж (11), Беверли (8 + 6 передач)  старт; Харрелл (21 + 8 подборов), Уильямс (20), Макгрудер (5), Кабенгеле (5), Шэмет (3), Паттерсон (3), Робинсон (2), Уолтон (0).

Финикс – Хьюстон 125:139 (35:36, 30:34, 30:36, 30:33)
Дата проведения
22 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Убре (26), Букер (19 + 9 передач + 5 потерь), Окобо (17), Бэйнс (13), Шарич (10)  старт; Джером (15), Камински (10), К. Джонсон (9), Т. Джонсон (3), Бриджес (2), Диалло (1).
Хьюстон
Харден (47 + 7 передач), Уэстбрук (30 + 10 передач), Капела (14 + 17 подборов), Хауз (11), Такер (8)  старт; Риверс (9), Кларк (9), Маклемор (8), Клемонс (3), Сефолоша (0), Чендлер (0).

Портленд – Миннесота 105:100 (4 четверть)
Дата проведения
22 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

16 команд-явлений НБА 2010-х. Выбираем ультимативный символ эпохи

На НБА надвигается трансферное цунами: ждем обмена Лава и (возможно!) других звезд

 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика