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НБА. «Клипперс» разгромили «Сан-Антонио» в гостях, «Финикс» уступил «Хьюстону» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Клипперс» Ленарда разгромили «Сан-Антонио» в гостях. «Финикс» уступил «Хьюстону» Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
22 декабря, 01.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Розир (29),
Грэм (22),
Бриджес (8),
Батюм (5),
Бийомбо (2) старт;
Зеллер (13 + 8 подборов),
Коди Мартин (11),
Монк (10),
Марв. Уильямс (7).
- Юта
-
Богданович (26),
Митчелл (20 + 9 передач),
Гобер (17 + 19 подборов),
Инглс (14 + 7 передач + 8 потерь),
О'Нил (11) старт;
Мудиай (12),
Ньянг (9),
Грин (5),
Дэвис (0),
Брэдли (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Динуидди (39 + 6 передач),
Темпл (25),
Харрис (18),
Принс (12 + 10 подборов),
Аллен (6 + 8 подборов) старт;
Джордан (12 + 20 подборов + 6 передач),
Куруц (6),
Чендлер (4),
Луваву-Кабарро (0).
- Атланта
-
Янг (47 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Хантер (14),
Хертер (9 + 6 передач),
Реддиш (4),
Фернанду (1) старт;
Лень (23 + 14 подборов),
Бембри (9),
Паркер (5),
Крэбб (0),
Картер (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Ричардсон (21),
Эмбиид (21 + 13 подборов),
Харрис (16),
Симмонс (14 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь),
Хорфорд (13 + 9 подборов) старт;
Берк (12),
Тайбулл (9),
Эннис (7),
Коркмаз (6),
Скотт (6),
Пелл (0).
- Вашингтон
-
Бил (36 + 8 подборов + 6 передач),
Томас (20),
Бертанс (9 + 9 подборов),
Маинми (7 + 8 подборов),
Бонга (2) старт;
Браун (19),
Пасечник (11),
Мэтьюз (2),
Скофилд (2),
Смит (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
М-ф Моррис (23 + 6 передач),
Драммонд (19 + 14 подборов + 5 перехватов + 5 потерь),
Кеннард (16 + 5 потерь),
Снелл (11),
Браун (4) старт;
Фрэйзер (13 + 9 передач),
Гэллоуэй (10),
Макер (7),
Михайлюк (4).
- Чикаго
-
Лавин (33 + 5 потерь),
Саторански (16 + 8 подборов),
Маркканен (15 + 7 подборов),
Картер (12 + 12 подборов),
Данн (9) старт;
Уайт (19),
Янг (8),
Гэффорд (4),
Арчидиаконо (3),
Валентайн (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Рэндл (20 + 8 подборов),
Барретт (17),
М-с Моррис (11),
Пэйтон (6 + 10 передач),
Гибсон (2) старт;
Нокс (19),
Портис (7 + 9 подборов),
Робинсон (6),
Трир (5),
Ниликина (4),
Дотсон (3),
Смит (2).
- Милуоки
-
Миддлтон (23 + 5 потерь),
Я. Адетокумбо (22 + 11 подборов + 10 передач),
Б. Лопес (14 + 7 подборов + 7 блок-шотов),
Дивинченцо (13 + 7 подборов),
Ильясова (10) старт;
Корвер (17),
Хилл (10),
Браун (6),
Т. Адетокумбо (4),
Уилсон (3 + 7 подборов),
Р. Лопес (1),
Коннотон (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Джарен Джексон (18 + 4 блок-шота),
Краудер (17 + 10 подборов),
Брукс (16),
Морэнт (13 + 5 потерь),
Хилл (9),
Джош Джексон (0) старт;
Аллен (13),
Джонс (12),
Мелтон (11),
Кларк (8),
Андерсон (2),
Кабокло (0).
- Сакраменто
-
Барнс (25),
Фокс (22),
Холмс (18 + 12 подборов),
Бьелица (15),
Хилд (8) старт;
Ариза (13 + 8 подборов),
Бэгли (11 + 11 подборов),
Джозеф (3).
- Дата проведения
-
22 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Дерозан (24),
Олдридж (12),
Мюррей (10 + 6 передач),
Форбс (5),
Лайлс (0) старт;
Белинелли (17),
Уайт (10),
Миллс (9),
Гэй (7),
Пелтль (6 + 4 блок-шота),
Уокер (4),
Кэрролл (3),
Мету (2).
- Клипперс
-
Ленард (26 + 7 подборов + 9 передач),
Харклесс (15),
Зубац (15),
Джордж (11),
Беверли (8 + 6 передач) старт;
Харрелл (21 + 8 подборов),
Уильямс (20),
Макгрудер (5),
Кабенгеле (5),
Шэмет (3),
Паттерсон (3),
Робинсон (2),
Уолтон (0).
- Дата проведения
-
22 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Убре (26),
Букер (19 + 9 передач + 5 потерь),
Окобо (17),
Бэйнс (13),
Шарич (10) старт;
Джером (15),
Камински (10),
К. Джонсон (9),
Т. Джонсон (3),
Бриджес (2),
Диалло (1).
- Хьюстон
-
Харден (47 + 7 передач),
Уэстбрук (30 + 10 передач),
Капела (14 + 17 подборов),
Хауз (11),
Такер (8) старт;
Риверс (9),
Кларк (9),
Маклемор (8),
Клемонс (3),
Сефолоша (0),
Чендлер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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