﻿ Николай Ходасевич: «Главное достижение Лички в Бресте — создание микроклимата. Но помогал ли искусно справляться с задачей — серьезный вопрос». 21.by
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Николай Ходасевич: «Главное достижение Лички в Бресте — создание микроклимата. Но помогал ли искусно справляться с задачей — серьезный вопрос»

22.12.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отставке Марцела Лички с поста главного тренера брестского «Динамо». 

«На мой вкус, главное достижение Лички в Бресте — создание потрясающего микроклимата в коллективе. Объединить амбициозный состав и не мешать опытным исполнителям воплощать мечту в реальность — большая удача. Но помогал ли искусно чешский специалист справляться с задачей — серьезный вопрос.

Брестское «Динамо» в прошедшем сезоне имело самый благоприятный календарь среди всех претендентов на чемпионский титул. Вы наверняка согласитесь, что год не вышел прогулочным, даже напротив: команда вопреки ожиданиям не играла в большинстве матчей с запасом прочности, обладая высочайшим для наших реалий кадровым потенциалом. К примеру, оба поединка с «Шахтером» завершились вничью, но по игре и физической готовности «горняки» смотрелись лучше. Напряженный финишный отрезок дистанции принято списывать на нервозность, но что же тогда происходило в блеклых по содержанию свиданиях с «Дняпро» в Могилеве, с «Неманом» в Гродно, с «Витебском» и «Гомелем»? Везде были вырваны минимальные победы, которые разумно принято называть характерными и чемпионскими.

Допускаю, руководство клуба посчитало, что это замечательно сегодня, но совершенно не пригодно завтра в тяжелейшем соревновательном графике от Суперкубка страны до квалификации Лиги чемпионов. Требуется новая прочная конструкция, чтобы не приходилось надеяться только на класс игроков и удачу», – написал Ходасевич.

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Личка покидает пост главного тренера брестского «Динамо»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отставке Марцела Лички с поста главного тренера брестского «Динамо».
 
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