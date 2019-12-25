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Кутузов о легендарной шубе: «Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно»

26.12.2019 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов вспомнил свой модный образ.

– Где та легендарная шуба?

– Без понятия. Там не шуба, а дубленка была. Мех был большой. Ну и цвет яркий, красный.

– Где купили?

– В магазине где-то. Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно. В центре Милана можно было бы пройти, побывать на каких-то мероприятиях. Здесь к этому спокойной относятся, – сказал Кутузов.

Кутузов о легендарной шубе: «Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно»

Фото: газета «Прессбол»

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Экс-нападающий сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов вспомнил свой модный образ.
 
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