Кутузов о легендарной шубе: «Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси и Виталий Кутузов вспомнил свой модный образ.

– Где та легендарная шуба?

– Без понятия. Там не шуба, а дубленка была. Мех был большой. Ну и цвет яркий, красный.

– Где купили?

– В магазине где-то. Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно. В центре Милана можно было бы пройти, побывать на каких-то мероприятиях. Здесь к этому спокойной относятся, – сказал Кутузов.





Фото: газета «Прессбол»