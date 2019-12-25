|
Кутузов о легендарной шубе: «Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно»
26.12.2019 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-нападающий сборной Беларуси и
– Где та легендарная шуба?
– Без понятия. Там не шуба, а дубленка была. Мех был большой. Ну и цвет яркий, красный.
– Где купили?
– В магазине где-то. Опередил время. Беларусь была шокирована. В Италии это прокатило бы спокойно. В центре Милана можно было бы пройти, побывать на каких-то мероприятиях. Здесь к этому спокойной относятся, – сказал Кутузов.
Фото:
Крутой бонус от «Марафона»! При регистрации получи фрибет до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)